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快訊／雞蛋嚴重缺貨　台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）。（圖／記者黃士原攝）

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國內蛋荒持續重創餐飲業者！台灣すき家（SUKIYA）6日晚間公告，目前因受到氣候變遷及禽流感的影響，全台陷入缺蛋危機，雖然公司持續努力提供多元化餐點， 但因雞蛋嚴重缺貨，部分使用溫泉蛋的餐點暫時停止供應。

受到雞蛋供貨量不穩直接衝擊還有日本定食業者「彌生軒」，日前公告餐廳內的部分雞蛋相關餐點將不定期有所調整或停售，由於雞蛋每天供貨量不同，各店調整內容請向店舖洽詢。

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「彌生軒」公告內容指出，店內商品「溫泉蛋」、「水煮蛋」單點會依食材供貨狀況停售，餐點附餐不定期變更為唐揚炸雞3顆，例如壽喜燒定食、牛肉烏龍麵、野菜天婦羅烏龍麵、豚骨拉麵、叉燒豚骨拉麵等附餐的溫泉蛋，將改為唐揚炸雞3顆。外帶商品的生薑燒肉、日式壽喜燒丼的水煮蛋變更為唐揚炸雞2顆，便當烘蛋變更為唐揚炸雞2顆。

▲牛肉烏龍麵附餐「溫泉蛋」，未來有可能調整為唐揚炸雞3顆。（圖／取自YAYOI Taiwan官網）

近期受蛋荒影響的餐飲業者愈來愈多，像是新竹湖口名店「老五鹹粥」宣布，因為缺蛋停業10天；新北市拉麵店「白川麵場」用成本較高的雞叉燒替代溏心蛋；桃園市平鎮區的茶餐廳「香港西多士」也宣布，店內通心粉、湯麵、撈麵及飯類暫不供應雞蛋，每餐點減10元；彰化排隊名店「蓁古早味現烤蛋糕」也在臉書公告，因缺蛋無法供應每天產量需求，營業時間與蛋糕口味將每日調整，提醒消費者出門購買先來電確認。

▲位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」店，在臉書公告指因為蛋荒，雞蛋供不應求，只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時。（圖／翻攝自「名東蛋糕」臉書）

此外，位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」也在臉書公告指：「最近因為蛋荒，雞蛋供不應求，只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時」，店家表示已竭盡全力向供應商調貨，但是已經無法像往日那樣充足。

根據農委會最新統計，目前雞蛋日產量為11.2萬箱（每箱200顆），產量跟每天需求還有50萬到80萬顆的不足，為解決短期需求，農委會3月進口500萬顆雞蛋應急。畜牧處指出，已向澳洲下單5筆各36萬顆雞蛋空運來台，目前已到貨2批，3月陸續會送達，其他約320萬顆則透過海運來台。

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