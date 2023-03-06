陳建仁：3月雞蛋供應緩和　蛋價漲因市場機制調整

▲行政院長陳建仁上午出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

國內雞蛋供應量吃緊，中華民國蛋價委員會宣布雞蛋批發價6日開始「每台斤調漲3元」。行政院長陳建仁6日表示，雞蛋供應應會在3月底時慢慢地緩和，這一次蛋價的調整是為了顧及農民的權益，還有顧及消費者的利益，是市場機制的調整。

陳建仁今天上午出席高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮時受訪說，由於禽流感和溫度的急遽變化，使得全球雞蛋的供應都受到了考驗，台灣也不例外，在農委會主委陳吉仲的努力調配之下，除了擴大從國外專案進口以外，也積極地調配台灣的雞蛋。

陳建仁表示，現在供應的狀況，由於氣溫逐漸地回暖，再加上禽流感的疫情也有逐漸緩解的現象，所以雞蛋的供應應該會在3月底的時候慢慢地緩和，農委會也積極擴大從其他國家進行雞蛋的專案進口，更重要的，這一次蛋價的調整是為了顧及農民的權益，還有顧及消費者的利益，所以這是一個市場機制的調整。

陳建仁說明，他特別請行政院副院長鄭文燦監控物價，也請農委會提供資料，希望在農民的收入權益上，以及消費者的民生需求上，都能夠得到很好的平衡，也希望因為溫度的回暖、禽流感疫情的控制，能夠使雞蛋的供應逐漸恢復正常。

此外，鄭文燦今天上午出席出席高齡科技產業策略會議時受訪說明，蛋農跟蛋商之間有價格協調的機制，基本上要反映成本，也要調節市場的供需，因此經過兩方協調以後，決定每台斤的批發價格增加3元，一台斤大約就是10顆、一盒裝，市面上也同樣會有價格的反映，為了讓國內雞蛋的供應能夠趨於穩定，供給面的調整很重要，擴大進口是必要的，另加工蛋跟庫存的釋出也有助於市面流通數量增加。

鄭文燦補充，為了增加蛋農增產的意願，以及協助蛋雞產業的升級，包括養雞場的升級、擴大進口種雞都很重要，希望未來能夠增加蛋雞的數量。他說，因為禽流感、氣候等因素影響，蛋雞數量是減少了一些，產蛋率也略有下降，所以要未雨綢繆，要擴大蛋雞、種雞的進口，這個部分農委會規劃了大概30萬隻，希望能就短中期解決國內雞蛋供應的問題。