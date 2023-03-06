受蛋荒潮波及！台南排隊名店「名東蛋糕」公告：不定時提早打烊

▲位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」店，在臉書公告指因為蛋荒，雞蛋供不應求，只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時。（圖／翻攝自「名東蛋糕」臉書，下同）

記者林悅／台南報導

國內近來缺蛋問題嚴重，民眾悲嘆買不到雞蛋，沒想到受到缺蛋影響，位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」也在臉書公告指：「最近因為蛋荒，雞蛋供不應求，只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時」，店家表示已竭盡全力向供應商調貨，但是已經無法像往日那樣充足。

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「名東蛋糕」店臉書PＯ文公告指出：「最近因為蛋荒，雞蛋供不應求，我們已經竭盡全力向供應商調貨，但是已經無法像往日那樣充足。名東要在這裡跟客戶說聲抱歉，因為雞蛋供應不足，所以我們只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時，請顧客們諒解。待雞蛋供應充足後，名東會恢復往日的下班時間，請大家見諒，感謝Thanks，讓我們一起期待每天吃蛋的幸福 日子快點來臨吧！」。

台南地方人士指出，國內近來確有「缺蛋」，但家庭主婦還不到買不到蛋的情況，只是超市賣場，甚至傳統市場還可以買到雞蛋，只是價格有調漲到1盒65元、市場一斤55元，有數量的限制，有的是每人限買2盒，有的是限買散裝袋蛋不等，但像每天大量使用雞蛋食材的業者，像烘培業者、蚵仔煎業者，可能受影響就很大 。

地方人士說，「名東蛋糕」店在台南人心中，是1家頗受觀光客歡迎的「名店」，因缺蛋而影響產量，進而連帶生意受到影響，這也是必然的，不過台南人口袋中的蛋糕店不只「名東蛋糕」店1家，還有很多家非常不錯的蛋糕店可以買，這家沒賣，還有很多家可買，所以並不會擔心，反而擔心的是，一旦心目中好吃的蛋糕店被「曝光」，馬上變成外來觀光客的朝聖名店，一下子就變成觀光排隊名店，這才是真的想買也難買。不過還是希望政府拿出具體有效的處理政策，不要老是讓人民為民生問題而憂心。