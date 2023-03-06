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店家稱蚵仔煎「沒蛋加」遭出征　王鴻薇痛批：缺蛋是商家的錯？

▲▼王鴻薇批評，店家公布缺但卻慘遭出征。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇批評，店家公布缺蛋卻慘遭出征。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市遼寧夜市40多年蚵仔煎老店「勝利號」日前在臉書粉專宣布，因為即將「斷蛋」，6日起蚵仔煎沒蛋可加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋也無限期停賣，沒想到卻遭到部分網友出征。對此，國民黨立委王鴻薇6日就在臉書批評，缺蛋是商家的錯嗎？告訴顧客沒有商品是商家的錯嗎？都不是，「但是民進黨不准你說，你說了做了就是錯。」

王鴻薇大嘆，缺少原物料，商家做不了生意，竟然還要被出征、道歉？她指出，開業40多年的台北市遼寧夜市老字號勝利號蚵仔煎，日前在臉書粉絲團發出特別公告「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎『可能』沒蛋加。」就是這則，單純反映生意狀況的貼文，讓綠營側翼、塔綠班大舉出征，甚至還有人留言說，要去檢舉消防、衛生、勞檢，要給商家難看。

王鴻薇表示，更別說勝利號老闆是負責任的跟大家說「臨時接獲通知，供應商雞場母雞生病撲殺了，將隨即斷蛋」，這些內容都是真實反映商家面臨的狀況，卻要受到這麼多不理性的出征，老闆何其無辜？令她忍不住痛批，缺蛋是商家的錯嗎？生意做不了是商家的錯嗎？告訴顧客沒有商品是商家的錯嗎？都不是，「但是民進黨不准你說，你說了做了就是錯」，受不了就出征，勝利號商家更是連忙道歉，還希望大家理性看待此單一偶發事件，避免渲染誇大。

王鴻薇強調，政治護航不應該傷及無辜，商家做生意更是要以誠信為本，沒有蛋就是沒有蛋，出征贏了也改變不了事實，如果要逼大家連真話都不能講，還要老百姓怎麼過日子？要怎麼來做生意？

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