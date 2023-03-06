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缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

▲新店區安坑地區的達觀里長金威日前也在社群平台發文，證實侯友宜當時真的到當地視察，自己當時也趕到現場跟他陳情。（圖／擷取自臉書專頁「達觀金里長」）

▲新店區安坑地區的達觀里長金威日前也在社群平台發文，證實侯友宜當時真的到當地視察，自己當時也趕到現場跟他陳情。（圖／臉書專頁）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在南投立委補選意外敗北，未出席選前之夜的新北市長侯友宜近日被部分藍營人士視為敗選戰犯，新北市府4日則釋出侯友宜3日視察安坑輕軌的影片，似為說明未能南下輔選的原因，卻又被名嘴溫朗東質疑說謊。對此，新店區安坑地區的達觀里長金威日前也在社群平台發文，證實侯友宜當時真的到當地視察，自己當時也趕到現場跟他陳情。

金威表示，當天上午10時自己正在蹲馬桶時，突然接獲里民通報說在達觀路二叭子公園入口發現野生的侯友宜市長出現在達觀「微服出巡」，因此趕緊在10時20分許趕到現場。

侯友宜今（6日）上午出席「歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」，受訪時解釋當天情形，自己非常謝謝當時跟他一起搭乘的市民，大家也有反映，安坑輕軌做得很好，空氣、風景都令他們心曠神怡，搭乘安坑輕軌不僅可以通勤通學，還能到二叭子植物園旅遊觀光，當天他也碰到里長，反映哪些建設可以做得更好，沿路來的民眾都對安坑輕軌肯定有加。

侯友宜表示，雖然難免有些小狀況，但試營運就要把這些問題做好，提醒大家今天就是試營運，喜愛搭安坑輕軌的好朋友可以再來搭乘，體驗安坑輕軌的舒適。

市府今日也發出新聞稿澄清，「造謠的人喊別人說謊，且混淆視聽者竟曾為媒體人，難道已經忘了什麼叫做『查證事實』嗎？」當日現場有非常多與市長合照的遊客、里民，甚至里長都在場，強烈譴責造謠行為。

市府表示，待過電視台的媒體人應該都知道什麼叫反應畫面，抑或影片剪接者為讓畫面符合旁白說明，加入場勘時拍攝的資料畫面、補拍的特寫畫面，都是為了使觀眾更清楚所指的資訊，沒想到同仁用心剪接讓市民朋友更清楚對白所指的範疇，有心人士竟然故意拿來造謠，令人感到遺憾。

▲新店區安坑地區的達觀里長金威日前也在社群平台發文，證實侯友宜當時真的到當地視察，自己當時也趕到現場跟他陳情。（圖／擷取自臉書專頁「達觀金里長」）

▲新店區安坑地區的達觀里長金威日前也在社群平台發文，證實侯友宜當時真的到當地視察，自己當時也趕到現場跟他陳情。（圖／臉書專頁）

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