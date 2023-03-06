藍綠白選總統最新民調！藍、綠差距縮小　「這人」政黨支持度超高

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者許靖騏、呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS民調中心最新民調，南投立委補選前，2024總統可能人選支持度民調顯示，國民黨侯友宜支持度減為32%，民進黨賴清德增至28%，兩人差距由9個百分點縮小為4個百分點，民眾黨的柯文哲維持21%。以政黨傾向方面來看，民進黨認同者有74%支持賴清德，國民黨認同者對侯友宜支持度減少一成以上，至63%，民眾黨認同者支持柯文哲比例增加一成多至76%。

根據TVBS民調中心最新民調顯示，若藍綠白競逐2024總統大選，民進黨主席同時也是現任副總統的賴清德支持度略增3個百分點為28%；國民黨內呼聲最高的新北市長侯友宜支持度則略減兩個百分點，為32%，和賴清德的差距由9個百分點縮小為4個百分點；日前表示現階段力量不足以靠自己當選，不過可決定誰當選的民眾黨主席柯文哲支持度維持在21%。

交叉分析發現，以年齡分布來看，20至29歲年輕選民支持柯文哲的比例上升13個百分點至50%，支持賴清德比例則減少7個百分點為15%，支持侯友宜為19%，維持兩成上下；30至39歲支持柯文哲增為39%，賴清德略減為22%，侯友宜也略減為24%；40至49歲對賴清德的支持度增加7個百分點至31%，侯友宜則減為32%，柯文哲也減為19%；50至59歲對侯友宜支持度增加6個百分點至49%，對柯文哲減少7個百分點，為11%，賴清德也略減為24%；60歲以上民眾對賴清德支持度增為37%，對侯友宜支持度則下滑8個百分點至32%。

以地區分布來看，北北基地區支持侯友宜比例略增至41%，賴清德與柯文哲變化不大，仍在兩成上下；桃竹苗地區支持侯友宜比例減少6個百分點至31%，柯文哲則增加8個百分點，至27%，賴清德也略增為25%；中彰投地區支持侯友宜比例下滑超過一成至26%，賴清德支持度則增為28%，柯文哲略減為22%，三人支持度差距縮小。

以政黨傾向方面來看，民進黨認同者有74%支持賴清德，13%支持侯友宜，9%支持柯文哲；國民黨認同者對侯友宜支持度減少一成以上，至63%，8%支持賴清德，12%支持柯文哲，表示都不支持比例增加至9%；民眾黨認同者支持柯文哲比例增加一成多至76%，對侯友宜支持度減為17%；中立選民仍是支持侯友宜的比例較高，略增為33%，有18%支持柯文哲，13%支持賴清德，柯、賴皆小幅下滑，有11%表示都不支持，另外26%尚未決定支持對象。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問調查方式，於112年2月23日至3月3日，共接觸1015位 20歲以上台灣民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。