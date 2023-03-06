　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白選總統最新民調！藍、綠差距縮小　柯文哲政黨支持度超高

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者許靖騏、呂佳賢攝）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者許靖騏、呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS民調中心最新民調，南投立委補選前，2024總統可能人選支持度民調顯示，國民黨侯友宜支持度減為32%，民進黨賴清德增至28%，兩人差距由9個百分點縮小為4個百分點，民眾黨的柯文哲維持21%。以政黨傾向方面來看，民進黨認同者有74%支持賴清德，國民黨認同者對侯友宜支持度減少一成以上，至63%，民眾黨認同者支持柯文哲比例增加一成多至76%。

根據TVBS民調中心最新民調顯示，若藍綠白競逐2024總統大選，民進黨主席同時也是現任副總統的賴清德支持度略增3個百分點為28%；國民黨內呼聲最高的新北市長侯友宜支持度則略減兩個百分點，為32%，和賴清德的差距由9個百分點縮小為4個百分點；日前表示現階段力量不足以靠自己當選，不過可決定誰當選的民眾黨主席柯文哲支持度維持在21%。

交叉分析發現，以年齡分布來看，20至29歲年輕選民支持柯文哲的比例上升13個百分點至50%，支持賴清德比例則減少7個百分點為15%，支持侯友宜為19%，維持兩成上下；30至39歲支持柯文哲增為39%，賴清德略減為22%，侯友宜也略減為24%；40至49歲對賴清德的支持度增加7個百分點至31%，侯友宜則減為32%，柯文哲也減為19%；50至59歲對侯友宜支持度增加6個百分點至49%，對柯文哲減少7個百分點，為11%，賴清德也略減為24%；60歲以上民眾對賴清德支持度增為37%，對侯友宜支持度則下滑8個百分點至32%。

以地區分布來看，北北基地區支持侯友宜比例略增至41%，賴清德與柯文哲變化不大，仍在兩成上下；桃竹苗地區支持侯友宜比例減少6個百分點至31%，柯文哲則增加8個百分點，至27%，賴清德也略增為25%；中彰投地區支持侯友宜比例下滑超過一成至26%，賴清德支持度則增為28%，柯文哲略減為22%，三人支持度差距縮小。

以政黨傾向方面來看，民進黨認同者有74%支持賴清德，13%支持侯友宜，9%支持柯文哲；國民黨認同者對侯友宜支持度減少一成以上，至63%，8%支持賴清德，12%支持柯文哲，表示都不支持比例增加至9%；民眾黨認同者支持柯文哲比例增加一成多至76%，對侯友宜支持度減為17%；中立選民仍是支持侯友宜的比例較高，略增為33%，有18%支持柯文哲，13%支持賴清德，柯、賴皆小幅下滑，有11%表示都不支持，另外26%尚未決定支持對象。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問調查方式，於112年2月23日至3月3日，共接觸1015位 20歲以上台灣民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

ET快訊
辦公室全拆光！哆奇玩具跳票1300萬　買家怒炸：還錢啦
快訊／陳冠霖「最後一次發言」總結20年真相！　喊話鄭仲茵
快訊／台鋼雄鷹擊敗荷蘭！　4比2逆轉勝
快訊／中華隊戰宇宙邦！　兩隊先發陣容出爐
快訊／T1大亂鬥涉社維法　台啤蔣淯安到警局做筆錄
身分證「中5碼」免費住1晚！　五星酒店新開幕
想升課長！　他花5萬禮券賄賂長官
在地居民驚：蕭大間！　「藍紅配色」建物掀轟動
開車經過煉獄般濃煙　駕駛少「這動作」引擎恐報銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

獨／迷倒櫻花妹！陳其邁全程日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

打造「城市客廳」！新北HUG市集11日開跑　現場有機會拿萬元獎金

20天跑4城市！柯文哲美國行程曝光　拜訪國會議員「非陌生臉孔」

傅達仁之子首度國會發聲　籲「尊嚴善終立法」減少痛苦、醫療負擔

藍綠白選總統最新民調！藍、綠差距縮小　「這人」政黨支持度超高

基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題：誰讓前線斷補？

人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

中彰投立委串聯　提案籲「中部通勤通學月票499」

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

獨／迷倒櫻花妹！陳其邁全程日語介紹高雄農產　惡補萌樣畫面曝

打造「城市客廳」！新北HUG市集11日開跑　現場有機會拿萬元獎金

20天跑4城市！柯文哲美國行程曝光　拜訪國會議員「非陌生臉孔」

傅達仁之子首度國會發聲　籲「尊嚴善終立法」減少痛苦、醫療負擔

藍綠白選總統最新民調！藍、綠差距縮小　「這人」政黨支持度超高

基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題：誰讓前線斷補？

人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

中彰投立委串聯　提案籲「中部通勤通學月票499」

打鐵趁熱　南市再推6筆工業區地上權招標

BMW公布大阪車展陣容！S1000RR、R nineT都現身　共19款重機參展

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

松山相隔4年重返小巨蛋　黃萬隆很淡定期許人人是主將

雞蛋短缺！山嵐拉麵「以鴨代雞」賣鴨蛋溏心蛋　單點全取消

一天暴跌15度！明早「10縣市下探10度」　周末又有冷氣團襲台

里長伯出動情蒐？福來喜古巴幾乎整條打線都認識：我要中立

盧秀燕表態不參選　提醒藍軍吃相不要太難看

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

不要年薪200萬　台積電工程師「月加班150小時」離職：有錢沒命花

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

政治熱門新聞

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

頻繁補班惹民怨　人事長：大家可以接受過年放6天嗎？

左眼瘀青、走路還掰咖！　侯友宜：不是被老婆家暴

人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天假還來

馬祖官兵怨沒肉吃　拍照老兵背景曝光

現行制度2024年又要狂補班？　人事總處回應了

拍下阿兵哥求援「都沒肉吃」！61歲網紅老兵背景曝

邱國正證實2狀況讓「中共師出有名」　坦言發生機率不低

馬祖莒光官兵喊沒肉可吃　今C-130運5.2噸冷凍肉可吃10天

高嘉瑜申請挺綠社團被拒　管理員親回

馬祖莒光斷炊暫吃軍用罐頭　馬防部：明C-130運輸機空運副食品

「馬祖莒光沒肉吃」邱國正道歉認不周延　下令檢討幹部

府副侍衛長因公務車使用不當被拔　邱國正：還有餐費支用問題

更多熱門

相關新聞

馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題

馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題

馬祖莒光傳出斷炊，官兵只能暫時吃軍用罐頭，還疑似有馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字。民眾黨主席柯文哲6日表示，此事凸顯了3個問題，包括軍中補給計畫失靈、正常管道解決不了，以及事件發生後，國防部立刻派運補物資，「那這20天到底是怎麼回事？」

疫後觀光「頂級旅遊」潛力旺　雄獅論壇：高端客將成長近三成

疫後觀光「頂級旅遊」潛力旺　雄獅論壇：高端客將成長近三成

台南黑金醜聞連環爆　藍黨團痛批：賴清德不知情就是昏庸！

台南黑金醜聞連環爆　藍黨團痛批：賴清德不知情就是昏庸！

蔡培慧逆轉勝影響賴清德與朱立倫的總統之路

蔡培慧逆轉勝影響賴清德與朱立倫的總統之路

被指林明溱敗選「戰犯」　侯友宜：我做好新北市長角色

被指林明溱敗選「戰犯」　侯友宜：我做好新北市長角色

關鍵字：

侯友宜賴清德柯文哲選舉總統

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面