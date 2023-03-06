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台南黑金醜聞連環爆　藍黨團痛批：賴清德不知情就是昏庸！

▲國民黨團今召開記者會指出，台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？賴清德應出來說清楚，講明白。（圖／國民黨提供）

▲國民黨團今召開記者會指出，台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？賴清德應出來說清楚，講明白。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（6）上午召開「民進黨染黑府城，賴清德都不知情？」記者會，指出台南學甲爐渣案、陳宗彥性招待醜聞，以及近期發生的正副議長賄選案，都與民進黨主席賴清德有所牽連，要求賴出來說清楚。立委費鴻泰質疑，「賴清德難道都不知情？如果真不知情，就是昏庸！」

台南地檢署在上周起訴台南市正副議長賄選、暴力案，在檢方偵辦監聽譯文中提到，民進黨前中執委郭再欽曾以現任台南市長黃偉哲的名義拉票，國民黨立院黨團總召曾銘宗對此質疑，外界沒看到檢方偵辦、起訴，也沒找黃偉哲詢問，「是不是故意放水？」

立委費鴻泰指出，台南發生一連串黑金案件，幾乎都在賴清德擔任台南市長任內。2015年發生在學甲的爐渣案，最後不知何故，台南地檢署於2016年不起訴處分確定，直到2019年才重啟調查，去年對訴郭再欽、賴榮添等8人。費鴻泰質疑，案件發生在賴清德擔任台南市長期間，「難道都不知情？如果真不知情，就是昏庸！」

費鴻泰指出，台灣政壇近期有3人受到矚目，包括台南市議會議長邱莉莉、行政院前發言人陳宗彥和新北市議會前副議長陳文治。他續指，2019年「蔡賴之爭」時，邱莉莉首先跳出來表態力挺賴清德；陳宗彥是賴清德擔任市長時的民政局長、新聞處長；陳文治當年競選新北市議員時，則獲賴清德全力相挺，「發生這一連串案件，是賴清德識人不明？還是長期縱容所致？」

曾銘宗說，台南市正副議長賄選案涉及10人之多，全數遭檢方聲押，但地方法院卻予以交保，國民團質疑為何同意交保？是否有串供之虞？又為何沒有查察資金流向？國民黨團同時也提出3點意見，一、台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？請賴清德出來說清楚。二、涉案人員為何全數交保？請檢調及台南地方法院出來說清楚。三、議長、副議長選舉買票事件為何未查資金流向？是故意放水嗎？

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