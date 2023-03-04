中國外交會越來越具攻擊性？　王超：予以堅決反制是正當必要的

▲大陸全國人大發言人王超。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國外交言論近幾年向對抗、主動的風格轉變，被稱為「戰狼」外交。對於未來是否還會持續一貫的強硬作風，4日，大陸全國人大會議新聞發言人王超回應，一些國家出於私利，對外國實體和個人進行肆意打壓，「予以堅決反制是正當和必要的。」

大陸十四屆全國人大一次會議今（4）日中午12時，在人民大會堂舉行新聞發布會，由新亮相新聞發言人王超介紹大會議程等內容。

發布會上，亞洲新聞台記者提問稱，去年，全國人大公布了對外關係法（草案），其中包括中國在必要時可以採取反制和限制措施，考慮到中國面臨的外部挑戰，包括涉及到美國的挑戰，上述措施對中國的外交政策意味著什麼？中國外交是否會越來越具有攻擊性？

對此，王超答覆稱，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓，這種做法和這種霸凌行徑被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。中方一貫堅決反對這種做法，針對那些對華無理打壓、遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國出台《中華人民共和國反外國制裁法》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》、《不可靠實體清單規定》等予以反制。

他強調，對外關係法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性的規定，中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯，對於損害中國主權安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，我們在法律中作出相關規定，予以堅決反制是正當和必要的。

王超指出，在全面建設社會主義現代化國家新征程中，中國實行改革開放的決心和意志是堅定不移的，全國人大及其常委會高度重視維護國家主權、安全、發展、利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在「和平共處五項原則」基礎上同各國發展友好合作。