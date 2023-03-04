應對複雜局勢！陸國防預算確定增加　官方預告：軍費增長適度合理

▲大陸全國人大新聞發言人王超預告，今年中國國防預算將合理增加。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（4）日中午12時，在人民大會堂舉行新聞發佈會，由新亮相新聞發言人王超介紹大會議程等內容。今年外媒再次關注大陸國防預算是否增加？王超指出，中國軍費預算將呈現穩定增長，確切數字尚未出爐。他也強調，中國軍費增長適度也合理，不會對任何國家造成威脅，主要應對複雜安全挑戰的需要，履行大國責任。

去年2022兩會人大開幕行前記者會，外媒罕見未發問「大陸軍費增長空間」，全力聚焦俄烏衝突，但今年2023年中國軍費預算成為關注焦點。對此，王超指出，國防預算是國家整體預算的一部分，由全國人大審查批准，人大代表即將審議預算草案，具體數字會向外界公布。

針對軍費合理增長，他進一步介紹，主要綜合考慮國防建設需求以及國民經濟發展的水平而確定的，也是世界各國的通行做法。國防費的增長既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。

王超說，中國國防費佔國內生產總值的比重多年來基本穩定，保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度、合理。

最後，王超強調，「中國的前途與世界緊密聯繫。中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定和世界和平的積極力量。」

▲兩岸軍事專家認為，中國國防預算受通膨影響將持續緩增。（圖／CFP）

今年大陸軍費是否持續緩增？先前兩岸軍事專家接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，大陸國防預算都有長期發展規劃，不會突然增加軍費，主要每年受到通膨影響，預估2023國防預算會比去年7.1%再增速一些，但還是少於國際平均數2%。大陸軍事學者也提醒，「反倒是美國一直在備戰，中國必須要保持高度的警惕。」

檢視中國解放軍過去三年軍費同比增長數字，2020年是6.6％，2021年小幅增長來到6.8%，2022年是7.1%，每年以0.2％至0.3％速度緩增。相較2022年拜登簽署約7780億美元的國防預算法案，美國軍費增幅依然遙遙領先中俄。