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大陸 大陸焦點 特派現場

香港國安法推出2年　陸官員：是「一國兩制」重要里程碑

記者蔡儀潔／北京報導 

大陸十四屆全國人大一次會議今（4）日中午舉行新聞發布會，發言人王超表示，制定實施香港國安法是「一國兩制」實現發展的重要里程碑；民調顯示，75.7%的香港居民對國安法實施的成效感到滿意。

香港國安法推出2年時間，王超在今日的記者會上指出，香港國安法實施以來，維護中國國家安全的制度機制不斷完善，國家安全得到有力保障，社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

▲▼2023大陸全國兩會,人大會議記者會,兩會 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲今年大陸全國人大會議新聞發言人王超。（圖／翻攝自央視新聞）

針對上屆大陸全國人大通過香港選舉十四屆全國人大代表辦法，王超指出，全國人大代表選舉會議落實「愛國者治港」的原則；相信新一屆香港全國人大代表一定會秉承愛國愛港，模範遵守憲法和基本法，全面準確貫徹「一國兩制」方針的光榮傳統，效忠中華人民共和國和香港特別行政區，堅定維護國家主權安全發展利益，為中華民族偉大復興，為香港長期繁榮穩定作出更大的貢獻。

據悉，本屆全國人大將於5日上午9時在北京人民大會堂舉行開幕會，13日上午閉幕，會期8天半，會後舉行「部長通道」採訪活動。

本屆大陸全國人大會議程共9項，包括審議大陸政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案，審議國務院機構改革方案，選舉和決定任命國家機構組成人員。大會的各項準備工作已全部就緒。

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