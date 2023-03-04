陸人大會議第9位新聞發言人新亮相　王超：會期明5日舉行共8天半

▲2023大陸全國人大新聞發言人王超新亮相 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（4）日中午12時，在人民大會堂舉行新聞發佈會，今年人大會議會期8天半，大會將審議9項議程。記者會召開之前，全國人大會議的第9位新聞發言人新亮相，由大會主席團舉行第一次會議，指定王超接棒張業遂為大會發言人，根據資料顯示，王超出身於外交人系統，專長在國際外交事務外交和國際商務領域。

今天記者會一開始，稍微推遲幾分鐘，進場的人大新聞發言人不再是外界熟悉的張業遂。大會主持人開場介紹，「剛才，大會主席團舉行第一次會議，指定王超先生為大會發言人。」

新接棒發言人的王超首先預告會期和參與人數，十四屆全國人大一次會議於3月5日上午開幕，3月13日上午閉幕，會期8天半。大會預備會議通過了大會議程，十四屆全國人大實有代表2977人，目前已有2962名代表向大會報到，大會各項工作全部準備就緒。

王超指出，大會議程共有9項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案，審議國務院機構改革方案，選舉和決定任命國家機構組成人員。大會的各項準備工作已全部就緒。

他進一步介紹大會九項議程，第一項，審議政府工作報告；第二項，審查計劃報告及草案；第三項，審查預算報告及草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案；第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告；第八項，審議國務院機構改革方案；第九項，選舉和決定任命國家機構組成人員。

▲2023大陸全國人大行前記者會。（圖／翻攝自央視新聞）

王超表示，本屆會議有現場採訪、網路視訊、書面採訪等。大會新聞發佈會、記者會、「代表通道」、「部長通道」等集中採訪活動採用現場方式進行。

據了解，大陸全國人代會新聞發言人經過嚴選，每次大會開幕前一天要舉行預備會議，之後舉行第一次主席團會議，經表決指定大會發言人。

▲前人大新聞發言人張業遂走入歷史。（圖／記者任以芳攝）

1983年，大陸第六屆全國人大一次會議召開前舉行全國人代會歷史上的首次新聞發佈會，之後共有曾濤、姚廣、周覺、曾建徽、姜恩柱、李肇星、傅瑩、張業遂、王超9位全國人代會新聞發言人。從工作經歷來看，9位發言人都在外事系統工作多年，王超是唯一在商務部多年工作機驗。

另外，第十四屆全國政協新聞發言人維持原本人事，全國政協十三屆常委會第25次會議授權，全國政協3月1日在京召開第85次主席會議。會議確定郭衛民擔任全國政協十四屆一次會議新聞發言人。