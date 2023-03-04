王超接任大陸全國人大會議發言人　曾為陸外交部「最年輕」副部長

▲大陸全國人大發言人王超。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸第十四屆全國人大一次會議會前記者會今（4）日在北京舉行，這也是王超擔任發言人的首場記者會，引起外界關注。據了解，王超為經貿專長出身，曾任大陸商務部副部長，後轉向外交部發展，成為當時「最年輕」的外交部副部長。他在2019年卸下職務後，擔任中國人民外交學會黨組書記、會長，負責接待國外政要或建立對話交流機制。

《新京報》報導，據公開簡歷，王超出生於1960年4月，河北省人，畢業於廣州外國語學院。1982年起，王超長期在原外經貿部、商務部任職，曾任大使館經商處隨員、美大司處長等職。

王超在2013年進入外交部，擔任副部長一職，分管歐洲地區事務、翻譯、檔案和機關黨務工作。直至2019年，王超卸任副部長職務，改任中國人民外交學會黨組書記、會長，期間多次參與國際事務，還曾在聯合國人權理事會會議上發言。

據了解，王超任職的外交學會為大陸前總理周恩來於1949年創設，主要工作內容為接待外國政要、建立對話交流機制等。迄今，外交學會共接待外國政要、議會、智庫、媒體等來訪團組4000餘批、3萬餘人次，與120多個國家的著名政治家、外交家、社會活動家、企業家、國際問題研究專家和學者等保持著聯繫，建立20多個雙邊對話交流機制。

王超在外交學會會長任內多次參與國際論壇及會議，他曾發言暗諷西方世界國家，「某些國家的個別政客從狹隘的選舉政治和地緣政治需要出發，炮製和鼓吹文明衝突、種族較量，給國際社會帶來負能量，極具破壞性和危險性。」

此外，王超也親自出席聯合國人權理事會第49屆會議，他表示，「國際社會必須堅決反對在人權問題上搞政治化和雙重標準，促進兩類人權和發展權的平衡發展，推動全球人權治理朝著更公平、公正、包容的方向發展。」