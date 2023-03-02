　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

▲台南市勞工局3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。（圖／記者林悅攝）

▲台南市勞工局3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局積極辦理各項就業徵才活動，並因應疫情解封產業求才需求，3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。

▲台南市勞工局3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。（圖／記者林悅攝）

勞工局與台南大員皇冠假日酒店合作辦理「畢業即就業 從這裡開始」聯合徵才活動，除異業結合微笑單車-捷安特YouBike、全一電子、堤維西交通、全家便利商店、義美、捷亮科技、府城汽車客運、弘潔科技、黑橋牌等23家廠商徵才，台南大員皇冠假日酒店更釋出約50個工作機會，包含有安全員、賓客服務、餐廳服務員、餐廳經理、廚師領班、副主廚、房務員、工程部技術員、人資主管、到高階業務銷售主管等職缺外，更進一步安排飯店職場參訪，讓學生、求職者，可以實地了解飯店業的工作環境，提高求職意願。

王鑫基局長表示，感謝大員皇冠提供五星級場地合辦徵才活動，也感佩身為在地子弟的李錫淇董事長回到自己的故鄉，率領台南大員皇冠假日酒店團隊進駐台南市安平區，投入觀光產業的建設，共同帶動台南觀光產業發展並提供就業機會，嘉惠台南市民。

▲台南市勞工局3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。（圖／記者林悅攝）

王鑫基說台南是個對投資友善的城市，為打造台南成為幸福永續的宜居城市，黃偉哲市長帶領市府團隊致力創造優質投資環境，吸引優勢產業廠商進駐，創造就業機會，勞工局積極協助廠商找人才，透過大型就業博覽會、或因應廠商需求辦理單一或聯合徵才，自2022年12月起也協助微笑單車辦理11場次徵才活動，媒合率達六成；2022年本市失業率為3.6％，低於全國的失業率3.67％，自2019年至2022年失業率在六都中已連續4年最低。

▲台南市勞工局3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。（圖／記者林悅攝）

勞工局職訓就服中心預告本市首場大型就業博覽會將於3月18日在善化文康育樂中心辦理，另後續分別在21日及25日永康區、22日東區、29日南區還辦理多場小型徵才活動，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。

ET快訊
虎航飛日本航班異動！　旅客可全額退款、免費改期
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除
木村拓哉爆離婚！傳「4月對外宣布」　妻子工藤靜香發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

解除訂單分期付款...詐騙老梗又來了　台東警鷹眼識破即時阻詐

台南警長親赴第一線視導交通　帶領員警守護大台南

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

解除訂單分期付款...詐騙老梗又來了　台東警鷹眼識破即時阻詐

台南警長親赴第一線視導交通　帶領員警守護大台南

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

榮耀CEO：就是要超越華為　成為「新的標竿」

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

家旁老被亂停　他獻1招網讚爆！老司機卻搖頭：小心沒用還被罰

落實「狗口普查」！動團主張4大政策宣導觀念　杜絕流浪犬問題

健保藥價調幅2.1%「創10年新低」　2款失智症用藥被砍最多

虎航「台北－大阪航班異動」！旅客可全額退款、免費改期

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

丟丟妹正式離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩恢單心境」

聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

台南藍軍尊重司法偵查起訴

基隆植樹月開跑　3張紙本發票換1株樹苗

台61線南下大園至觀音路段　施工封閉

許厝港自行車景觀大橋　4月通車

20籃大湖草莓1元起標

在畫中看見生命力　中國附醫罕病藝術展登場

女警暖語勸阻老翁200萬買佛像

南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

新北捷運六線齊發　侯友宜：2030與日韓並駕齊驅

南警「同步取締酒駕PLUS」

網美必拍港區景點　基隆郵輪旅客徒步打卡摺頁

新北安坑輕軌3／6起全日營運

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

更多熱門

相關新聞

3/4求職去　屏東50廠商釋935職缺

3/4求職去　屏東50廠商釋935職缺

因應年後就業市場需求上升，屏東縣政府勞動暨青年發展處於3月4日上午9時30分至12時30分於屏東公園椰林大道辦理「迎春納才求職去」現場徵才活動，有50家以上廠商參與，提供超過935個工作職缺。

年薪250萬「金飯碗」！　一銀今年擬招募60名MA

年薪250萬「金飯碗」！　一銀今年擬招募60名MA

義大利等5國外派機會來了！台泥集團徵才　釋出9大領域職缺

義大利等5國外派機會來了！台泥集團徵才　釋出9大領域職缺

南投縣政府舉辦草屯銀髮徵才活動

南投縣政府舉辦草屯銀髮徵才活動

解決房務缺工！觀光局號召旅宿前進旅展集體徵才　「釋逾400職缺」

解決房務缺工！觀光局號召旅宿前進旅展集體徵才　「釋逾400職缺」

關鍵字：

就業列車徵才

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面