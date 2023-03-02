3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

▲台南市勞工局3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局積極辦理各項就業徵才活動，並因應疫情解封產業求才需求，3月首場就業列車聯合徵才活動，2日於安平區台南大員皇冠假日酒店二樓宴會廳辦理，現場提供23家廠商、逾千個職缺。

勞工局與台南大員皇冠假日酒店合作辦理「畢業即就業 從這裡開始」聯合徵才活動，除異業結合微笑單車-捷安特YouBike、全一電子、堤維西交通、全家便利商店、義美、捷亮科技、府城汽車客運、弘潔科技、黑橋牌等23家廠商徵才，台南大員皇冠假日酒店更釋出約50個工作機會，包含有安全員、賓客服務、餐廳服務員、餐廳經理、廚師領班、副主廚、房務員、工程部技術員、人資主管、到高階業務銷售主管等職缺外，更進一步安排飯店職場參訪，讓學生、求職者，可以實地了解飯店業的工作環境，提高求職意願。

王鑫基局長表示，感謝大員皇冠提供五星級場地合辦徵才活動，也感佩身為在地子弟的李錫淇董事長回到自己的故鄉，率領台南大員皇冠假日酒店團隊進駐台南市安平區，投入觀光產業的建設，共同帶動台南觀光產業發展並提供就業機會，嘉惠台南市民。

王鑫基說台南是個對投資友善的城市，為打造台南成為幸福永續的宜居城市，黃偉哲市長帶領市府團隊致力創造優質投資環境，吸引優勢產業廠商進駐，創造就業機會，勞工局積極協助廠商找人才，透過大型就業博覽會、或因應廠商需求辦理單一或聯合徵才，自2022年12月起也協助微笑單車辦理11場次徵才活動，媒合率達六成；2022年本市失業率為3.6％，低於全國的失業率3.67％，自2019年至2022年失業率在六都中已連續4年最低。

勞工局職訓就服中心預告本市首場大型就業博覽會將於3月18日在善化文康育樂中心辦理，另後續分別在21日及25日永康區、22日東區、29日南區還辦理多場小型徵才活動，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。