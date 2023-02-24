解決房務缺工！觀光局號召旅宿前進旅展集體徵才　「釋逾400職缺」

▲觀光局號召旅宿業徵才，解決缺工問題。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為解決旅宿業長期缺工問題，交通部爭取特別預算補助業者雇用獎勵金5千元提升薪資招募，最長1年，未來不得降薪，為多管齊下改善人力缺口，觀光局表示，2月24日到27日號召多家旅宿業者前進「2023 TPTE台北旅展」辦理徵才，將釋出超過400個職缺。

因應國境開放，旅遊市場復甦，為緩解旅宿業人力缺口，交通部爭取特別預算提升房務薪資協助徵才，將針對北部旅宿新進人員月薪逾3.3萬、其他地區新進人員月薪逾3.1萬元，每人每月補助5千元，最長1年，預估將有1.6萬人受惠，1年後不得降薪。

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此外，為多管齊下改善旅宿業缺工問題，交通部觀光局2月24至27日號召多家旅宿業者前進台北世貿一館「2023 TPTE台北旅展」辦理徵才，觀光局表示，這次邀集君悅酒店、台北W飯店、亞都麗緻大飯店、台北寒舍艾美酒店、天成大飯店、台北遠東香格里拉等大型指標性飯店業者於旅展現場徵才，更提供24家觀光旅館及旅館，總計超過400個職缺提供對旅館工作有興趣的民眾選擇應聘。

觀光局指出，為增加大眾對旅館工作的認識，吸引更多有意願者進入旅宿業工作，觀光局於旅展攤位現場設置旅宿工作體驗互動區，模擬旅館客房場景，並邀請飯店現職房務員現場引導民眾體驗旅館房務工作，透過瞭解旅宿業工作，擴大徵才範圍。

交通部觀光局強調，為協助解決旅宿業缺工問題，除將持續透過國內大型旅展設攤徵才外，後續也會媒合學校與業者辦理人才招募說明會、拍攝宣傳影片扭轉旅宿業因疫情影響之形象，為旅宿業開拓多元求才作為。