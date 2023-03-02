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屏東3／4迎春納才求職去　50家以上廠商釋出逾935個工作職缺

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府3/4舉辦徵才活動。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

因應年後就業市場需求上升，屏東縣政府勞動暨青年發展處於3月4日上午9時30分至12時30分於屏東公園椰林大道辦理「迎春納才求職去」現場徵才活動，有50家以上廠商參與，提供超過935個工作職缺。縣府歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族、二度就業等民眾踴躍參加，把握與企業直接面試的機會。

這次徵才的廠商，有環球購物中心、大江生醫、屏東客運、強匠冷凍食品、台灣矢崎、豐鼎光波奈米科技、巧新科技、南部化成、基福工業、馬光中醫及南台灣具規模之墾丁福華渡假飯店、悠活渡假飯店等多家知名廠商。

徵才職務內容有儲備幹部、系統工程師、品管技術員、包裝作業員、職業安全管理師、食品技師、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達32000元以上，亦有兼職職缺。詳情可上屏東縣政府勞動暨青年發展處網址查詢:https://www.pthg.gov.tw/planlab/Default.aspx

主辦單位並提供面試集點兌換獎品活動，求職者參與面試並完成戳章蓋印前150名者，將可獲得精美小禮物1份，數量有限，送完為止。更多活動詳情可至勞動部台灣就業通網站或屏東縣政府勞動暨青年發展處網站查詢，亦可電洽屏東縣政府就業服務台08-7558048轉分機520~522或銀髮人才服務據點專線08-7327596洽詢。

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