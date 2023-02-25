南投縣政府舉辦草屯銀髮徵才活動　上百民眾到場求職

▲草屯敦和里長洪佩琦（右）協助南投縣政府舉辦草屯銀髮徵才活動，上百民眾到場求職。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因應年後轉職潮，南投縣政府銀髮人才服務據點與草屯敦和宮財神廟、敦和里長洪佩琦合作，23日上午邀請7家優質廠商辦理「草屯區現場徵才活動」，共釋出101個職缺，吸引上百位民眾到場求職，協助廠商充實人力。

此次參與銀髮友善徵才廠商，包括鼎龍鋁業、全聯實業、速可達通運、欣中環保、德安保全、先峰保全、昱盛工業等公司，提供作業員、技術員、品管人員、門市人員、保全人員、清潔人員、儲備幹部、生管助理、採購人員、會計人員、司機等多種不同的職缺，薪資從2萬6400元至7萬元不等。

縣府社會及勞動處勞工及青年科長林洧仕表示，銀髮人才服務徵才主要針對55歲以上中高齡民眾提供工作媒合，感謝敦和宮提供場地，以及洪佩琦積極向里民宣傳；7家公司共釋出約百名職缺，其中全聯公司在草屯新展店，釋出不少職缺，提供中高齡就業。

洪佩琦說，很高興能協助縣府宣傳徵才活動，她除了在敦和里發放2000張傳單，也在社群網站及LINE宣傳徵才活動，希望協助里民找到想要的工作。

老家在對岸山東省的求職民眾張小姐說，之前在大陸擔任老師，年齡跟陸配身份求職不易，需要多學一些技能、多參加面試，才能增加工作機會，感謝縣府透過主動透過電話、網路訊息告知徵才資訊，同時有多家公司徵才，讓她有更多元的工作機會。