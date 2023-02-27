別人都10分鐘↑！看醫生1現象他驚喊怪　「變30秒俠」爆共鳴

▲原PO看完醫生1疑問讓眾人超有感。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

看醫生「1現象」令他百思不得其解，「每次不管去醫院還是診所，排在自己前面的人都可以看很久，到我自己進去反而變30秒俠。」原PO疑問引發許多共鳴，「我也是欸！進去不到一分鐘就出來了」、「久到我都懷疑前面的人在裡面打麻將。」就有人分享診間見聞，曝光真相意外掀起熱論。

這位網友在Dcard發文，「看醫生怪現象-別人10分鐘我30秒」，說這個疑問已經存在他心中很久了，因為不管去醫院還是診所，前面很多人一進診間就是10分鐘起跳，等了很久終於到自己時，卻只看了30秒，不禁直呼，「他們484在裡面跟醫生玩你問我猜？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO一個簡單的疑問，瞬間引來諸多共鳴，「真的！我每次都想：等等換我，一定要待超久。結果都一下就出來」、「何止看醫生？超商結帳、銀行、公家機關都是，前面有夠久結果我超快」、「天啊！你真的提出我疑惑很久的疑問了」、「真的！每兩個禮拜都會去看中醫～別人都20-30分鐘（等超久）……到我後5分鐘內就看完。」

▲原PO覺得每次看診都等很久，輪到自己卻一下就看完了。（示意圖／資料照）

其中，就有不少相關科系出身的網友也頗無奈，「我最近幾年的工作內容幾乎都是跟診，只能說病人進診間除了病情，什麼都會拿來問醫師，舉凡工作／感情／股市／房價／名牌／農場文的奇怪知識／學士後的課業問題都有」、「基本上老年人講了十句大概只有一句是重點，然後會扯很遠，很難拉回來」、「我在門診跟診，有遇過幾個特別焦慮的病人，直接拿著一張寫滿的A4紙，一條一條問，全部解答完已經花了將近一個小時。」

也有人指出，「看得快沒有不好啊！代表病人很明確講出症狀，我們對疾病也很熟，通常也不是什麼大問題。那種看很久的，大部分是病人一直詞不達意，問一堆早就回答過的問題、賴著不走，少部分是我們一聽覺得不對勁、要更仔細評估，甚至要立刻去急診」、「撇除那些跟醫生很熟、會哈拉幾句的病人，坦白告訴你，看診很久多數不是好事，可能是報告有問題要安排更多檢查、安排住院治療，所以要解釋病情花很多時間。」