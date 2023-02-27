4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追！過來人點頭

▲原PO有過4段戀愛經驗。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名28歲的男網友表示，台灣女生超級難追，交往過4任女友，全都是外國人，跟國外女生認識後，發現雙方聊得來，就會進入情侶階段，但要台灣女生點頭答應交往，就必須先付出些什麼，「像多了一尊神明要參拜一樣」，貼文一出掀起網友熱議，有過來人點頭，但也有網友指出，是文化差異的關係。

原PO在Dcard上發文，交往過4任女友全都是外國人，「美國也好，澳洲也好，都是短期打工認識的，唯獨台灣女生讓我百思不得其解」，認為一段感情中，雙方若都有好感，就會互相拋出「交往訊息」，但碰過的台灣女生成功率都超低，「不是明明雙方都丟（有）好感了卻不想交往，就是覺得還不夠認識什麼的」。

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他表示，跟外國女生聊得來，1、2個月後就會確認要不要交往，「怎麼換到台灣，搞得像多了一尊神明要參拜一樣，一副你就是要先付出供品，要不要給妳神蹟還要看我心情的樣子」。

他坦言，不會在路上搭訕女生，也不會去夜店、酒吧，對於追女生的技巧也沒有加強，對於感情是屬於看緣分的類型，「還是說本來追台灣女生就要很長時間去相處才會在一起嗎？一定要一直熱臉貼冷屁股才會追到嗎？」

▲原PO認為台灣女生很難追。（示意圖／視覺中國）

對此，網友提出不同看法，「畢竟渣太多了，需要仔細觀察，女生太好追又要被說隨便」、「因為台女不想遇到只想打砲的，其他國家覺得各取所需無妨」、「很多男生不珍惜主動的女生，女生也一直被灌輸主動就不被珍惜的觀念」、「感覺台男很多都只是想打砲的，不多觀察一陣子，怎麼可以，然後是不是又要說台女好追隨便」。

但也有過來人認同原PO，「幫補血，交過6個，3個外籍，都是認真感情，台灣女孩的要求是真的多了一些」、「我也住過國外，台女難度真的比較高」、「以我在北美住過的經驗來說，是因為對交往的態度不同，他們那邊能接受亂槍打鳥同時跟很多人約會，但要exclusively的交往也是會比較謹慎，在台灣這種態度會被叫渣男、綠茶，所以比較保守，文化上還是有點差異」。