90%台灣女生有「1優點」！他搭捷運狂讚：我在很幸福的國家

▲原PO盛讚台灣女生很漂亮。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有男網友搭捷運的時候，突然驚覺台灣女生「1優點」，忍不住發文盛讚，「感覺自己在一個很幸福的國家！」貼文引發其他人熱議，「台灣女生真的蠻不錯的，但總是會有幾顆老鼠屎帶負面印象，台灣女生難波萬！」「+1，但都不太好意思當面稱讚。」

這位男網友在Dcard發文「台灣女生很漂亮」，文中直呼，「搭捷運都覺得台灣女生好漂亮，接近90%，發自內心的，感覺自己在一個很幸福的國家，有沒有人跟我一樣呢？」就有人對原PO觀點表示傻眼，「當搭乘大眾運輸解除口罩令，你就知」、「扣掉口罩就知道了」、「笑死，一堆口罩都沒拿掉就在說漂亮。」

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不過，更多網友都認同不已，「我一直都覺得正妹比帥哥多蠻多的，尤其我上體育課，然後大家都不太戴口罩了，猛然發現，嗯？怎麼每個都正妹」、「去過日本、東南亞、中國、韓國，還是覺得以亞洲來說，台灣女生外表難波萬」、「我長期待國外，這幾年回台灣，都覺得路上台灣女生超多正妹啊」、「同感+1，通勤的時候能欣賞漂亮妹子，厭世感瞬間消失。」

還有人分析，「老實說應該是，台女外貌焦慮比台男高，台男則是經濟壓力和身材焦慮高，男女各自發展美容、健身、個人能力而已」、「台灣女生五官很漂亮，只差在身材好不好而已」、「台灣女生大部分都會化妝、定期染燙髮、治裝，這樣就算普妹都還不錯」、「其實我覺得台灣女生很多都很漂亮欸！就是很容易普通尬普通，然後尬出S級小孩，也可能審美標準變高，所以有及早打扮保養之類的。」

也有網友讚賞原PO，「謝謝你，對於沒自信的人，有時候看到類似文章或話語都會覺得暖」、「內心美麗 看到的任何事物都會是美的」、「感覺你的每一天都很快樂」、「感受到滿滿的暖意，這世界真美麗。」