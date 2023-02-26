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辣妹脫褲「露翹臀+黑小丁」搭高鐵　遭罵噁！IG曝光風向變：真香

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO嚇喊，以後不敢摸高鐵座位 。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

搭乘公共運輸應注意基本禮儀，其中包括衣著整齊，就有網友分享一張照片，一名正妹搭乘高鐵，居然將短褲脫到大腿處，露出性感翹臀及丁字褲拍照。網友罵翻「太噁心了，有夠不衛生」，還有人找出該名正妹的IG，發現對方是擁有6萬名粉絲的女模，經常在IG上分享辣照，但看完IG照片後卻忍不住喊「有夠香」。

有網友在Dcard發文「光屁股坐高鐵？」接著貼出截圖，可以看到正妹穿著牛仔套裝，但往下一看，正妹雙手拉著短褲脫到大腿處，露出性感翹臀及黑色小丁。原PO不禁搖頭直呼，「嚇死我了，以後不太敢摸高鐵座位」。

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貼文曝光，網友紛紛喊噁，「我上次穿裙子坐台鐵，隔天大腿接觸到椅子的部分全部起疹子，就知道有多髒」、「屁股漂亮是漂亮，但是還是有點噁啦，高鐵椅子本來也不乾淨」、「可以檢舉請高鐵開罰嗎？很怕一些人會跟風去模仿」。

底下也有網友壞笑，「我懷疑你是來幫她增粉的，雖然想譴責，但這個屁股真的太香了」、「我好愛她，哪個座位，我要舔爆」、「道德在哪裡？水準在哪裡？素質在哪裡？IG在哪裡？座位在哪裡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Elmo IG）

▲Elmo身材性感火辣。（圖／翻攝自Elmo IG）

底下就有網友神出正妹的IG，該名正妹名為Elmo，擁有6萬名粉絲追蹤，熱愛上山下海拍美照，IG上有許多性感的生活照，不吝展現好身材，即使在寒冷的低溫下，也依然穿著丁字褲。《ETtoday新聞雲》記者私訊詢問原由，但截稿前對方尚未回應。

事實上，喜歡拍美照的Elmo，甚至還跑到太平山與雪景拍照，她曾接受《ETtoday新聞雲》的訪問，透露平時就很喜歡拍照，會衝上太平山除了因為喜歡到景點拍照留念，山上難得下雪也是原因之一，雖然穿著性感的比基尼，但「身上有藏暖暖包」，拍完照以後也趕緊穿上衣服，以免著涼。

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