末班車走了！九旬翁寒夜中無助發抖　台東成功暖警助返家

▲九旬無車可搭老翁返家，員警協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一位九旬老翁於日前夜間，獨自從台東市搭公車欲返回長濱膽曼社區住家，由於時間已晚，抵達成功鎮終點站時已過最後一班轉乘時機，只能坐在成功客運站內倚靠椅子休息，路過民眾見老翁在低溫寒夜中發抖打顫，恐發生危險趕緊報案，由台東縣警察局成功分局新豐派出所派員到場處理。

新豐所警員盧仕桓及莊勝安抵達客運站後，接過老翁證件發現其已經9旬高齡大吃一驚，趕忙詢問為何接近晚間10點了還尚未返家，由於老翁的腔調及表達方式與一般人相異，在員警細心的溝通、聆聽下，才發現老翁有輕微失智症狀。原來老翁當日早上獨自乘坐客運去台東市區，但未察覺時間已晚，欲搭乘客運回長濱膽曼住家時，已錯過成功往長濱方向最後一班車次，最後只能坐在椅子上一籌莫展，打算自行在客運站內過夜，所幸遇到熱心民眾發現與2位暖心員警的協助，因當時鎮內已叫不到計程車接送，員警便驅車將老翁載送返家，還購買了水與食物讓尚未用餐的老翁果腹，讓老翁頻頻答謝。

成功分局表示，近日寒流來襲，由於氣候不穩定，白天氣溫宜人，一旦到了晚間，溫度急速下降，特別是有心血管疾病的長者，最容易引發急性病症，一有不慎恐將產生致命的危險。民眾若看到有年長者在路旁徬徨無助，請立即撥打電話報警讓警察協助。