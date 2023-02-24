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成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

▲牙科女醫楊菁看診細心，小孩蛀牙或長輩多重口腔疾病都難不倒她。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲牙科女醫楊菁看診細心，小孩蛀牙或長輩多重口腔疾病都難不倒她。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

被南韓娛樂界票選為2021年「年度必追」第2名的浪漫神劇「海岸村恰恰恰」，劇情竟然在衛福部台東醫院成功分院真實上演！在北市執醫10多年的牙科女醫楊菁為愛由北到東，成為東海岸唯一的牙科醫師；劇情、人設和該劇主軸「以海邊漁村為舞台呈現村民們的溫暖故事」相似度超過8成。

「同業、朋友知道我要來成功分院看診的時候，每個人都問我老公到底是不是金宣虎(劇中男主角)」，楊菁在成功鎮上便利超商的座位上先喝了一口溫熱的美式咖啡，提到為愛跋涉的決心，臉上盡是笑意。「夫家在鎮上養蝦，老公孝順，看起來憨厚但是會對我展現體貼」，就是這樣的隱性浪漫，讓楊菁甘心離開大都會，為東海岸的鄉親服務。

▲部東成功分院牙科女醫楊菁和先生的韓風穿搭照，就是以她最愛的韓劇「海岸村恰恰恰」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在南非金山大學完成醫學學業，拿到美國國家牙醫公會（ADA）合格醫師和波士頓大學植牙專科證照，楊菁對偏鄉有自己的觀察，「鎮上都是老人小孩，牙疼還要找人開車去台東市區或是玉里看診」，她已經預料到長輩的口腔問題應該不是單一症狀，牙周病、蛀牙、根管治療和洗牙應該會是最迫切的需求，「3月1日開始看診，東海岸民眾的牙科問題就交給我這個新港媳婦！」

部東成功分院為提升東海岸醫療服務量能，於112年3月起增加胸腔內科及牙科門診，期能減少民眾就醫不便。

衛福部台東醫院新任院長王蘭福為胸腔內科專科醫師，於3月起每週四上午於成功分院開設胸腔內科門診(結核病門診)，牙科醫師楊菁，牙科門診從原每週3個診次增加為每週9個診次，其能期能減少民眾就醫不便性。

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