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嘉義縣推動農村再生　打造特色農村探訪鄉村文化

▲▼ 嘉義縣農村小旅行 探訪鄉村文化風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣農村小旅行，探訪鄉村文化風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府協助在地社區發展已超過十年，有232個社區參與農村再生計畫，其中91個社區通過審查，轉型為農村再生社區，透過多元面向的計畫輔導，幫助社區解決發展困境，營造各具特色的農村亮點，為社區帶來嶄新面貌。

▲▼ 嘉義縣農村小旅行 探訪鄉村文化風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府日前舉辦「食遊新港．回嘉尋寶趣」成果展示活動，串連新港老街與第二屆全國金牌農村的銀牌社區－板頭社區，規劃一日旅行，帶領旅遊部落客及親子部落客進入新港鄉，走訪百年新港飴老店與培桂堂，認識開臺第一村的歷史風華。欣賞舊穀倉改建的農豆食堂，品嚐在地的農特料理，藉由農事體驗認識在地小農用心栽培的無毒蔬菜，搭乘遊園列車環板頭社區一圈，漫遊交趾陶重鎮，讓旅客以全新角度認識新港鄉。

▲▼ 嘉義縣農村小旅行 探訪鄉村文化風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

一日旅行不僅適合全年齡民眾，更以食農體驗角度切入，拓展農村旅行的教育性，深度探訪田野風情，藉由實地導覽及體驗，展現社區累積多年的成果。

▲▼ 嘉義縣農村小旅行 探訪鄉村文化風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

目前國內旅遊盛行，除了大眾熱門景點，挖掘私房景點也成為另一種趨勢，農村社區經過十年淬鍊，營造出許多充滿特色的觀光景點，近年嘉義縣遊客數持續攀升，越來越多人前來嘉義發掘農村秘境，期盼藉由小旅行帶動社區參與，讓地方公所、農會也加入推動農村計畫，同時也讓旅客加深對環境的認同感與地方人文風情的感受。

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