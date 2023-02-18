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預防腸病毒！嘉義縣呼籲落實手部衛生及環境消毒

▲▼ 預防腸病毒不可輕忽！嘉縣籲落實手部衛生及環境消毒 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 預防腸病毒不可輕忽！嘉縣籲落實手部衛生及環境消毒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國各級學校陸續開學，流感、新冠肺炎及腸病毒等傳播風險相對上升，配合各校開學，嘉義縣即啟動校園學生請假日誌監測及停課通報，截至2月16日已有幼兒園2個班級出現2位以上幼童因感染腸病毒停課中，呼籲家長家中寶貝如有症狀應盡速就醫，落實「生病不上課」，降低與其他學童交叉感染的機會，避免校園群聚事件發生。

根據疾管署監測資料2月5日至11日，國內腸病毒門急診就診共計1,585人次，較前一週的1,363人次上升16.3%，嘉義縣則較前一週下降4.5%。衛生局長趙紋華表示，雖就診人次下降仍不可輕忽，腸病毒主要經糞口、飛沫或接觸傳染，其傳染力極強且無疫苗可預防，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。

酒精對腸病毒的消毒效果有限，建議家長外出返家後，務必要以肥皂洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，才能與家中幼童接觸，避免將病毒帶回家中。一般的環境及常用物品如曾暴露病毒，建議使用500ppm濃度的漂白水消毒（將漂白水以清水稀釋 100 倍）以擦拭方式消毒接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、嬰兒床柵欄及樓梯扶把等），避免疫情擴散。

衛生局再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，在嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間。

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