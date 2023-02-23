「與您有約抵嘉相伴」　嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

▲嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與嘉義地檢署合作，針對報到開庭藥癮者開辦「與您有約 抵嘉相伴」計畫，即時提供藥癮處遇開案評估，服務內容包括藥癮戒治醫院、緩起訴法律諮詢、就業、家庭支持、心理諮詢及相關社會福利轉介等，以協助藥癮者即時處遇預防再犯。

衛生局長趙紋華表示，凡遭查獲藥癮者需依指定日期至嘉義地檢署報到，再依地檢署指示至毒防中心面談開案，提供相關資源轉介，考量藥癮者可能因工作、路途等因素延遲戒癮處遇時間，為有效提升藥癮戒治及相關轉介服務，嘉義縣毒品危害防制中心自109年起與嘉義地檢署合作，由個管員主動駐點服務，除縮短服務流程，亦可減少藥癮者失聯問題，目前嘉義縣市毒防中心同步提供此項服務，共同協助藥癮者即時接受適性處遇、及早脫離毒癮。

「與您有約 抵嘉相伴」服務地點在嘉義地檢署1樓為民服務中心，服務時間為每月第1、2周星期五，及第3、4周星期四上午8時至下午5時全天進駐服務，另民眾如有相關藥癮問題請撥打衛生福利部24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我），有專人24小時提供線上諮詢服務，協助民眾遠離毒害，藥癮者及早接受戒癮治療。



