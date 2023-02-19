嘉義縣強化醫事人員疫苗知能　打造最佳社區防護力

▲嘉縣辦理教育訓練課程強化醫事人員疫苗知能。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為強化疫苗接種合約院所醫事人員對各項疫苗接種的認知與安全性，辦理教育訓練課程，邀請疫苗專家李秉穎副教授醫師親自授課，課程涵蓋疫苗知識、情境演練及危機處理，用專業守護鄉親健康。

預防接種能有效控制傳染病，疫苗的貢獻絕對是其他醫療無法取代，也是最直接、最經濟、最有效的方法，昨18日舉辦｢預防接種訓練課程｣，邀集各鄉鎮市衛生所及合約院所醫護人員參加，特別邀請台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師擔綱主講人，講授從疫苗專業性及疫苗個論知能，積極提供基層醫護專業素養，透過各項疫苗的推動，打造最佳社區防護力，成為最具成本效益的投資與首要策略。

衛生局表示，全齡各項疫苗接種，均仰於各醫療院所及基層醫護人員積極投入與支持，包括疫苗儲存、溫度監控，均不容馬虎，醫事人員也透過接種記錄，掌握各年齡族群接種狀況，及時追蹤進行催種，才能全面打造社區防禦力，有效防堵傳染病發生。

衛生局長趙紋華說，預防接種工作是一項具專業需以嚴謹態度面對的醫療行為，從疫苗研發、保存到接種每個環節都非常重要，透過不斷的訓練、管理機制，才能提升醫護人員專業知能，確保民眾安全接種，一起守護民眾健康，同時提醒符合接種各類疫苗的族群別錯過疫苗接種機會，提供完整的保護力，打造社區群體免疫力。