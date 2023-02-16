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嘉義縣首次臺日防災交流研討會　強化防災觀念降低災損

▲▼嘉義縣消防局首次辦理臺日防災交流研討會 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼嘉義縣消防局首次辦理臺日防災交流研討會 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣及日本經常面臨各種天然災害，，為促進雙方經驗交流，內政部消防署與嘉義縣消防局特別邀請日本橫濱市消防局預防部長山田裕之先生，及橫濱市消防局市民防災中心館長武居德真先生擔任講師，16日在國立故宮博物院南部院區舉辦「112年臺日防災教育及規劃營運交流研討會」，活動中有嘉義縣政府副縣長劉培東、內政部消防署副署長馮俊益、消防局長呂清海等貴賓與會，以互相學習寶貴的經驗。

▲▼嘉義縣消防局首次辦理臺日防災交流研討會 。（圖／嘉義縣消防局提供）

台灣經歷過921集集大地震，日本則經歷311大地震，後續均建立防災管理體系，這過程費時也不容易。因此，本次研討會由日本講座橫濱市消防局預防部長山田裕之先生分享「橫濱市市民消防教育」，消防署專員郭哲男分享「臺灣推動消防防災e點通App經驗」。最後則由橫濱市消防局市民防災中心館長武居徳真先生分享「橫濱市民防災中心規劃與營運」及「防災教育與民間企業合作」方法。

▲▼嘉義縣消防局首次辦理臺日防災交流研討會 。（圖／嘉義縣消防局提供）

此次研討會計有120人與會，其中有行政院災害防救辦公室、教育部、國立科學工藝博物館、國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館、中華永續發展科技協會、台灣大學、海洋大學等各單位派員參加。期能透過這場研討會，促進臺日防災交流，分享防災經驗與防災教育館營運經驗，以提升防災人員辦理防災教育的效能，使防災知識向下札根，強化自助、共助的防災觀念，以降低災害來臨時所帶來的損害。

▲▼嘉義縣消防局首次辦理臺日防災交流研討會 。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣副縣長表示，現在全球面臨氣候變遷的挑戰，最近土耳其發生大地震，地震規模高達7級以上，造成人員傷亡及各項損失難以估算。反思本縣亦有多條活動斷層，此次透過面對面的實體交流，可參考日本防災的各項作為，所謂他山之石可以攻錯，我們可以參考別人的優點，修正自已的缺點，為未來可能面臨的災害挑戰建立更強韌的防災體系或是教育推動機制，本縣消防局今年起已向中央爭取前目瞻預算1.9億，籌建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育館，更期望藉機會與日本相互交流、觀摩，互相學習，為民眾提供最佳的防災教育。

嘉義縣消防局表示，感謝故宮南院免費提供這麼優質的場地給我們辦理此次活動，及內政部消防署協助邀請日本專家前來分享如此精闢的內容，相信來上課的學員，都能得到滿滿的收獲。

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