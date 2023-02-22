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民怨「9026客運等1小時」！監理所駁10分鐘內可搭　「促開加班車」

▲從基隆搭乘9026客運到南港 謝國樑：堅決要求維護通勤族權益。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲有民眾抱怨從基隆搭乘9026客運到南港，等車等1小時仍上不了車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

行駛基隆和北市南港間的9026國道客運，1個月前改由福和客運接手，調整路線後，民眾等車時間變長，怨聲載道，基隆市長謝國樑今（22日）一早到親自排隊搭車，民眾當場陳情「等1小時都沒車」。公路總局基隆監理站今也派員查看，指平均10分鐘內可順利搭乘，將持續督導業者正常營運並機動加開加班車。

有基隆市民向基隆市長謝國樑抱怨等候「9026」路線時間長達1小時，謝國樑要求維護旅客權益，業者若有脫班，公路總局應開罰。公路總局台北市區監理表示，其所轄基隆監理站今（22日）上班尖峰時段派員至基隆長庚醫院等候車人數較多站位查看「9026」路線乘客侯車情形，現場統計乘客平均等候約7到10分鐘皆可順利搭乘，基隆市長謝國樑候車時間約為7分鐘即順利上車，整體輸運情況大致良好，並無候車1小時無法上車情形。

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▲從基隆搭乘9026客運到南港 謝國樑：堅決要求維護通勤族權益。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「9026」路線調整路線，民怨等車時間太長，基隆市長謝國樑要求維護通勤族權益。（圖／記者郭世賢翻攝）

監理所表示，為確實掌握業者營運及乘客候車情形，台北市區監理所及基隆監理站自通車迄今，於每日上、下午通勤尖峰時段均派員至各重要站位確認車輛疏運乘客情形，除要求業者準點發車外，且適時依乘客等候人數協調業者加開班次以及時疏運，今日(2/22)上班尖峰時段業者分別於6時50分、7時10分加開2班次，目前業者輸運情形已有改善，後續亦將持續督導業者維持正常營運。

台北市區監理所強調，除協調業者於尖峰時段疏運作為外，也積極輔導業者增加駕駛人力及車輛數，短期已協調同業支援駕駛人力及車輛，中、長期配合業者經營規劃招募人力及添置車輛因應。現行每日通勤尖峰時段均於基隆市端及台北市端派員督察車輛輸運及乘客候車情形，也請客運業者視乘客排隊情形，機動加開加班車加速疏運，保障乘客乘車的權益。

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