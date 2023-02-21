阿里山花季3／10登場！連12天祭交通管制　每日5小時禁止小型車通行

▲阿里山櫻花季3/10開跑。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

一年一度阿里山花季即3月10日開跑持續至4月10日，公路總局每天假日或清明連假上午6時至11時等5小時管制小型車通行，除非有住宿或工作、特殊情形證明，該12天上午管制期間禁止小型車通行，民眾可搭公共運輸前往。

根據規劃，花季逢周末假日或清明連假，包括3月11、12日、18日、19日、26日、4月1日至5日（清明連假）、8日、9日等，該12天上午6時至11時將進行交通管制。

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為鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含【7329高鐵嘉義站─阿里山】、【7322臺鐵嘉義站─阿里山】、【1835臺北轉運站─阿里山】、及【6739日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

公路總局表示，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期，上午6時至11時可於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票。

▲阿里山櫻花季3/10開跑。（圖／公路總局）

至於自行開車前往賞花的遊客，公路總局指出，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施小客車管制，除持有相關證明文件如工作證或住宿證明，或特殊情形如婚喪喜慶外，管制期間禁止小型車通行。

另開車民眾也可到台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運的車票將於3月1日零時起開放民眾預約劃位。

根據統計，疫情期間阿里山花季每日約有3千到5千人次，過往非疫情期間，最高峰單日可到8千或1萬旅次。

林務局則表示，108年邀請專家團隊協助櫻花種植改善，這3年來不施化學肥料，今年花況比前3年更好。

