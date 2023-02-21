機車「道路駕訓」4／1上路！交部補助1200元　「限額2千人」　

▲機車駕訓4月起將推出道路訓練。（資料圖／蔡淑惠提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車肇事率，公路總局規劃4月1日起全台14家駕訓班將推出「實際道路訓練」，已考取機車駕照民眾可再報名機車道路訓練，公路總局規劃將補助1200元，訓練路線約3公里長，項目包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓。

每年平均約有25萬人考取機車駕照，但每年僅2萬多人上過機車駕訓班，公路總局過往也每年補助2萬人每人1300元參加機車駕訓班場內訓練，今年更加碼擴大補助4萬人，迄今已有4600人申請，預計補助至11月。

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根據公路總局統計，機車駕訓補助自108年起開始推動，經委託國立陽明交通大學研究報告顯示，統計至109年，機車駕訓者較未受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%；而經該局統計至111年，違規風險更降低至56%、肇事風險降低至35%，成效顯著，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全之效果。

除駕訓班場內訓練外，公路總局預計4月1日起將再推出「實際道路」機車駕訓，將訓練帶到實際道路上，訓練路線里程約3公里，項目包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓。

公路總局副局長張舜清表示，實際道路機車駕駛訓練主要是針對已經考取駕照考生，可以再報名道路訓練，該體驗計畫將補助每名參加者1200元，限額2千人，至於自付金額目前還未定案，總計全台將有14家駕訓班將加入道路訓練體驗計畫，公訓所及7個監理所3月將模擬演練教學方式，未來將提供公版教材給駕訓班，未來若順利，將再擴大推動。