口罩沒戴好遭客運司機嗆「他X的老人」不給下車　退伍連長委屈求助

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一輛客運20日晚間7點多，發生乘客因未戴好口罩，遭司機喝斥的衝突事件，公車司機當下表示要報警處理並不讓乘客下車，雙方僵持不下，直到警方獲報到場處理時，兩人已經停止爭執，並互相提出妨害名譽告訴，乘客另對司機提出妨害自由告訴，詳情仍待釐清。

據了解，67歲陳姓退伍連長受訪表示，「我很難過，我在永和區捷運頂溪站坐客運要回家，結果上車的時候，大概是因為口罩比較寬（露出鼻子）結果司機就大罵，『把口罩戴好！不然不能上車！』我就趕快把口罩拉上去一點，上車刷了卡。」

▲退伍連長口罩沒戴好，客運司機火大怒斥並不讓其下車，雙方一路僵持到末站，老兵委屈向警方求助並喊告司機妨害自由。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳翁接著說，「我上車跟司機說，『不是不能講，但你口氣不能好一點嗎？』但講話的時候口罩又掉下來，司機接著罵，『政府規定3年了！你們（老人）都不聽，你看口罩又掉了！』」

陳翁說，「我有跟司機解釋，『我是在跟你講話口罩才會掉』然後就又拉起來，這個口罩比較大，結果司機竟然罵『他媽的你們這些拿免費老人卡的人就是這樣子，講不聽！』並開始重複說，『你們就講不聽啊！我可以讓你下車！也可以帶你到派出所去！』」結果雙方你一言我一語吵了起來，司機也不讓陳翁下車，一路開到末站。

▲退伍連長到派出所製作筆錄。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳翁補充說，「結果一到末站，那個司機搖下窗說，『南勢派出所的警察過來！我要告乘客妨害名譽』，我就很生氣了，今天打共匪我都沒在怕的，我還會怕他？司機還一直攻擊我年齡，年齡是我的驕傲！我一輩子在金門前線當連長，我要管一兩百個人！」

更讓陳翁難過的是，後來客運站長有到場查看車上的監視器，結果是要雙方互相道歉，陳翁認為客運根本無心好好服務民眾，因此堅決提告以維護自身權益。