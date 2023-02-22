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基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元　謝國樑：研議提高檢舉獎金

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府民政處首度舉辦里鄰長座談會，今（22日）起進行信義區場次，市長謝國樑聆聽里鄰長提出待改善或協助解決事項，謝國樑表示，自今年3月1日起，將提高民眾亂丟垃圾的罰鍰，金額至少可開罰2400元以上，並研議提高檢舉獎金金額比例。

▲基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元 謝國樑：研議提高檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府首度邀鄰長和謝國樑市長座談。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市府首度邀鄰長和市長座談，今天邀請到信義區智慧、東安、禮儀及信綠共四里的鄰長與談，謝國樑聆聽鄰長提出盼市府協助解決事項，會中有鄰長提出仁一路89號後方土地，有異味及髒亂，造成當地困擾問題，環保局表示，將偕同區公所到現場會勘並立即處理；另外包括空地環境清潔維護、道路增設行人友善空間、巷道動線變更等事項，市長請相關單位協助評估並處理後續。

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謝國樑向各位鄰長提醒，基隆市自3月1日起，提高亂丟垃圾罰鍰金額，未來民眾亂丟垃圾，開罰至少是2400元以上，提醒民眾勿亂丟垃圾，對環境造成傷害，也會研議提高檢舉獎金金額比例。

謝國樑並向在座鄰長報告，在昨（21日）治安會報提及，基隆市今年1月至2月15日行人交通事故，發生81件，較去年同期114件減少33件，下降幅度達28.9%，顯示推行「行人友善」政策已有初步成效。

▲基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元 謝國樑：研議提高檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元 謝國樑：研議提高檢舉獎金。（圖／記者郭世賢翻攝）

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