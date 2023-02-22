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大台南總工會TTQS再奪金　培育斜槓工會人才耀台南

▲大台南總工會2022年人才發展品質再傳佳音，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，今由理事長鄭山林帶領團隊北上受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南總工會2022年人才發展品質再傳佳音，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，今由理事長鄭山林帶領團隊北上受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南總工會2022年人才發展品質再傳佳音，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，今由理事長鄭山林帶領團隊北上受獎，自2013年參與評核迄今，保持十連金佳績，不僅是工會團體之光，更是工會團體培訓品質的NO.1。

大台南總工會以「人才培育」及「人才公益」的「大桶箍」策略奏效，不僅成功轉型為斜槓工會領頭羊，透過人才培訓及人才公益等手法引導基層工會或個人斜槓轉型，成為「斜槓工會」或「斜槓職人」，展現多元人才價值，2022年更以「分享創造共好」的理念，首辦「大台南斜槓！-桶箍 (tháng-khoo)之耀」論壇，具體展現歷年培育斜槓人才的耀眼成果，創新及優異的培訓成果，2022年再奪TTQS金牌，連續10年蟬聯金牌。

大台南總工會鄭山林理事長表示，勞動部勞動力發展署TTQS人才發展品質系統開辦17年以來，總計約有2萬2749家企業及訓練機構參與評核，僅有408家企業及訓練機構獲得金牌佳績，獲獎率僅1.8％，大台南總工會以市級的工會團體參與TTQS評核，連獲10年金牌肯定，更屬不易。

鄭理事長進一步表示，大台南總工會優異的辦訓績效來自於完整的培訓制度，以「階梯式系統化工會轉型計畫」，循序漸進方式導入系統化、品質化及差異化培育基層工會人才，將勞工「人手」培育提升為「人才」，在職場上擔任「職場達人」，進而擴散職能，在工會扮演「領航者」帶領工會成功轉型為斜槓工會，成為「人物」。

▲大台南總工會2022年人才發展品質再傳佳音，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，今由理事長鄭山林帶領團隊北上受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大台南總工會推動人才培育亮點包含2014年成立「TTQS家族」交流平台，持續提供工會團體優質培訓完善的輔導平台，透過輔導平台，許多工會逐漸由勞健保工會轉型變成為培訓人才的工會，2021年總計輔導24家次，有2家獲得金牌、5家獲得銀牌，14家獲得銅牌，3家通過門檻，另有1家獲得國家人才發展獎等最高殊榮的肯定。

在「人才公益」方面，大台南總工會副理事長陳美靜表示，創新來自於用心，目前擁有全國六大創新的特色，包括弱勢房屋修繕、愛心二手家俱、溫暖義煮、修繕後續關懷、希望家園安衛家族、弱勢義剪。

大台南總工會人才培育「金」招牌，以培育更多斜槓工會/斜槓職人光耀台南為目標，近期在職勞工訓練，陸續開放報名，課程相當多元豐富，可至「台灣就業通」查詢最新課程。亦能加入大台南總工會LINE@，獲得第一手消息。鼓勵勞工朋友踴躍報名，投資自己、創造價值，相關課程資訊可洽大台南總工會06-6322176。

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