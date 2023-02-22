　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無辜挨告與女辣醫婚外情　法院還王建民清白...關鍵證據曝光！

記者林悅／台南報導

世界棒球經典賽（WBC）3月將開打，擔任台灣隊投手教練的前美職大聯盟球星王建民，卻遭人控告指他與台南知名醫美醫師蕭嘉蓉有婚外情，蕭女王姓丈夫求償1000萬元，台南地院審理後，認為兩人交往並未逾越一般人正常交往，加上蕭夫提告已逾民法規定時效，因此判蕭夫敗訴，還王建民一個清白。

▲▼ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）

▲前美職大聯盟球星王建民，遭人提告與台南知名醫美醫師蕭嘉蓉有婚外情，蕭夫求償1000萬元，台南地院審理後以查無實證及已逾民法規定時效，判告訴駁回。（圖／翻攝王建民、蕭嘉蓉臉書）

台南地院判決資料指出，蕭女的丈夫王文哲（本身是醫美醫師）主張他與蕭女2020年因故分居，因為思念與蕭女一同搬出的子女，於家中翻閱照片、隨身碟等物品時，發現蕭女與王建民，於2014年12月18日至2015年11月16日使用通訊軟體之通訊內容，始知悉其2人於該期間有互訴愛意之情詞，並曾多次相約至台南市漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物。

蕭夫認為，蕭王兩人的交往，已超出正常社交範圍之互動，有共同故意不法侵害其基於配偶關係之身分法益，造成他精神上的痛苦，而依民法侵權行為法律關係，請求被告2人應連帶賠償其非財產上之損害1000萬元。

▲▼ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自蕭嘉蓉臉書）

▲蕭嘉蓉身材姣好，經常在臉書大方秀出美照。（圖／翻攝自蕭嘉蓉臉書，下同）

法院在審理時，蕭女辯稱她與王建民於2014年12月間因醫美治療而認識，王男為知名旅美球星，她對棒球賽事亦十分熱衷，先生和子女也因此與王建民熟識，其2人基於醫病、球迷與球員及朋友間之正常往來，並未逾越一般社交範圍，蕭女認為，是他先生因為與許女及李女發生婚外情，經她另案訴請賠償，先生為求反擊，才將她與王建民2人過往通訊內容斷章取義或惡意扭曲，提起本件訴訟，且所提出證物是在2015年11月間不法盜取所得，至今已超過民法第197條第1項規定的2年時效。

王建民則辯稱，他因友人介紹向被告蕭女求診，因而認識原告夫妻，並與其2人之子女甚為熟識，其與蕭女之通訊對話，純屬朋友間之閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意，其返國期間與蕭女見面均為醫療目的，趁就診空檔短暫外出，亦無曖昧舉止，並未逾越正常社交範圍，是原告曲解被告2人之正當往來，並與蕭女均請求法院駁回原告王男之訴。

台南地院審理後認為，本案原告王男所提出之通訊資料，乃被告2人出於自由意思所為，並非原告施用強暴或脅迫方式所產出，其雖未經被告同意所取得，但作為本案之證據資料，就保護之法益與取得之手段間，尚不違反比例原則，應認其具有證據能力。

▲▼ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自蕭嘉蓉臉書）

法院經勘驗原告所提出儲存前揭通訊資料之隨身碟載具內各檔案之截圖修改日期，可確認原告取得該通訊資料時間應在2015年10月至11月間，且原告於蕭女在2020年9月間，查獲他在住所與訴外人發生性行為時，曾致電證人葉姓律師將被告王建民之資料帶至台南一事，法院當時也當庭播放錄影光碟，顯見王早在2020年9月19日以前即已取得通訊資料。

法官認為，王是於2015年10月至11月間取得被告間之通訊資料，知悉被告2人間之通訊往來時起，至2021年4月19日提起本件訴訟時止，顯已超過侵權行為請求權之2年時效。另一方面，被告2人於2014年12月間至2015年11月間雖然互有通訊往來，但尚無從認定其2人間有何男女情愫，或親密交往舉止，並沒有逾越一般社交行為之範圍，是原告王男主張被告2人之往來已達侵害其配偶權之程度，並不可採信，應此判蕭夫敗訴。

ET快訊
160萬勞工領錢了！　明入帳「每人平均1.8萬」
獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏聽判...只說3字
快訊／縣道突爆炸！　整條路被炸開
劉至翰消失2年改行！　日營業額破百萬
機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍
136元買「隱藏服務」！　他下飛機第1個拿行李
王建民捲辣女醫婚外情　關鍵證據曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／西濱公路苗栗竹南段小貨車起火　滿載回收家具燒光了

獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

嘉義新港鄉驚傳氣爆「整條路被炸開」　地面變坑洞...原因待查

彰化男擁槍毒身帶巨款拒捕！撞警車遭開槍壓制　腳被抓哀哀叫　

快訊／台2線83k貨櫃車翻覆　駕駛送醫...雙向封閉交通中斷

徐巧芯按鈴告發陳宗彥、承辦檢察官！喊話秦慧珠：一起下架民進黨

女友買糖炒栗子剝不開　他爆氣與老闆互毆！4男女進警局互告

「龍舟天菜」墜坑意外過世　桃園龍舟隊臉書貼文「真的很想念祢」

半夜踏進女上司家！小鮮肉「300下」露骨對話曝　綠帽夫暴氣開吉

女駕駛精神不濟衝香舖撞斷柱子　車頭凹了「3個字店名」成焦點

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

快訊／西濱公路苗栗竹南段小貨車起火　滿載回收家具燒光了

獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

嘉義新港鄉驚傳氣爆「整條路被炸開」　地面變坑洞...原因待查

彰化男擁槍毒身帶巨款拒捕！撞警車遭開槍壓制　腳被抓哀哀叫　

快訊／台2線83k貨櫃車翻覆　駕駛送醫...雙向封閉交通中斷

徐巧芯按鈴告發陳宗彥、承辦檢察官！喊話秦慧珠：一起下架民進黨

女友買糖炒栗子剝不開　他爆氣與老闆互毆！4男女進警局互告

「龍舟天菜」墜坑意外過世　桃園龍舟隊臉書貼文「真的很想念祢」

半夜踏進女上司家！小鮮肉「300下」露骨對話曝　綠帽夫暴氣開吉

女駕駛精神不濟衝香舖撞斷柱子　車頭凹了「3個字店名」成焦點

快訊／上周才通過擴大排黑　黃承國時隔79天今銷假

格斯在台打造首座GWh國際規格電芯廠　預計今年第二季落成

快訊／西濱公路苗栗竹南段小貨車起火　滿載回收家具燒光了

獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了！神秘男客身分曝光

謝龍介曝陳宗彥案「豆哥」站台原因　大批綠營「拗過頭了」

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

索拉卡極限「1滴血」救Karsa、菲艾關鍵抓人再奪MVP...LPL前段戰績超拉鋸

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

即／台東菲籍女返鄉前遇劫　搭上絕命搬運車慘死

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均20日病逝

王建民與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

快訊／工程師爬「雞心尖山」失聯尋獲！　重摔濺血傷重不治

快訊／新店女遭YouBike撞上！昏迷指數3

男賤賣「過世母4件LV包」　買家怒告：是假貨！

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

王建民無辜挨告與女辣醫婚外情　關鍵證據曝

王建民「衰捲桃花劫」內幕！　辣名醫老公曾被捉姦在床

快訊／上班注意　國1「2車追撞」回堵3公里

更多熱門

相關新聞

歸仁圓環標線型人行道遭譏　南警回應了

歸仁圓環標線型人行道遭譏　南警回應了

臉書翻轉大台南交通違規2.0，指控台南歸仁圓環的「標線型人行道」根本是笑話，旁邊有實體人行道不整平不打通，任由路霸擺物佔用，標線型人行道沒意外一定變成停車場，不執法又要亂規劃，交通會變好才怪！市警歸仁分局指出，會加強宣導取締，並請請權責單位辦理會勘，從工程面進行改善。

王建民「衰捲桃花劫」內幕！　辣名醫老公曾被捉姦在床

王建民「衰捲桃花劫」內幕！　辣名醫老公曾被捉姦在床

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王建民與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

王建民與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

關鍵字：

大聯盟球星王建民醫美女名醫婚外情台南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看似溫柔其實很難征服的3大星座

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面