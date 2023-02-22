台南歸仁圓環標線型人行道遭譏「根本是笑話」　警方回應了

記者林悅／台南報導

臉書翻轉大台南交通違規2.0，指控台南歸仁圓環的「標線型人行道」根本是笑話，旁邊有實體人行道不整平不打通，任由路霸擺物佔用，標線型人行道沒意外一定變成停車場，不執法又要亂規劃，交通會變好才怪！市警歸仁分局指出，會加強宣導取締，並請請權責單位辦理會勘，從工程面進行改善。

▲臉書翻轉大台南交通違規2.0，PO文指控台南歸仁圓環的「標線型人行道」根本是個笑話。（圖／臉書翻轉大台南交通違規2.0、記者林悅翻攝，下同）

臉書翻轉大台南交通違規2.0指出：「台南為什麼又叫府城？因為台南是行人地獄的陰曹地府，人行道覆蓋率最低，霸佔率最高，交通死傷率連年得第一！驕傲嗎？」、「台南歸仁圓環的標線型人行道根本是個笑話，旁邊有實體人行道不整平不打通，任由路霸擺物佔用，標線型人行道沒意外一定變成停車場；要劃設之前就沒想過這結果嗎？說你官員的腦袋裝醬糊都還是客氣話？不執法又要亂規劃，交通會變好才怪！」

台南市警歸仁分局指出，自2022年12月9日歸仁圓環標誌、標線改善完成後，歸仁分局共計舉發該圓環違規停車及未依規定使用燈光計24件，分局將該路段「實體人行道」及「劃設人行道」部分，持續列為交通稽查重點。

有關行經車輛進入圓環時，會靠右行駛穿越人行道標線及商家是否占用人行道部分，歸仁分局將函請權責單位辦理會勘，從工程面進行改善，並加強取締及宣導工作，提醒駕駛人勿穿越人行道，維護行人安全。

歸仁警分局在此呼籲，汽車駕駛人駕車，行駛人行道違反道路交通處罰條例第45條第1項第6款，可處新台幣6百元以上1800元以下罰鍰。汽車駕駛人在人行道、行人穿越道臨時停車，違反道路交通處罰條例55條第1項第1款，可處新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，違反道路交通處罰條例56條第1項第1款，可處新台幣6百元以上1200元以下罰鍰。

據了解，台南市交通局表示，2022年12月9日完成圓環標線改造工作，主要參考國內外地區圓環運作的模式，透過標線重新佈設讓行經圓環的車流可以更安全、更有秩序的方式匯入或匯出圓環，觀察完工至今用路人使用狀況與回饋情形，用路人多可依循新的標誌、標線指示行駛，對於圓環改造亦持正面肯定意見。

交通局王銘德局長表示，市長黃偉哲對於交通環境的整頓十分重視，尤其像是台南常見的圓環路型就常接獲市民朋友關心，特別指示交通局應優先處理，其中歸仁圓環位處182線上，往西連結仁德、市區，往東串聯關廟、龍崎地區，圓環四周又有行政中心、郵局、賣場等，屬於新豐地區重要交通匯集處，檢討以往用路人較常反映的問題包含進出圓環時因車流交織而易有事故風險、圓環內側禁行機車限制壓縮機車騎乘空間及周邊實體人行道未完整串連造成行人通行環境不友善的問題。

王銘德局長指出，歸仁圓環這次標線改造的重點是將環內的車道寬度加寬、內路肩以槽化方式放大，讓行駛內環的車輛可以更平順的完成轉向操作，另於臨近圓環道路處繪設明確的指向線及讓路標線，引導用路人依目標道路方向前進並留意內、外環的來車避免產生交織；另考量標線重新繪設後已可明確規範車輛行駛動線，原本內側禁行車慢車標字即予以取消，讓各式運具都能公平的享有相同的道路空間，最後是人行環境的改善，將原本南側沒有實體人行道的部分，以標線型人行道補足並提供庇護空間，讓行人可以更安全的在圓環的周邊步行。

交通管制科長方川和表示，道路交通安全規則已明文規定行經圓環應注意事項，其中「禮讓環內車輛先行」屬用路人較常疏忽的行車原則，相信用路人只要能夠遵循圓環新的標線、標誌指示行駛，即能符合道路交通安全相關規定，除可保障自身行車安全亦能避免遭到違規取締。