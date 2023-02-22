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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介曝陳宗彥案「豆哥」站台原因　大批綠營「拗過頭了」

▲國民黨主席朱立倫11日出席台南市新春團拜暨謝龍介感恩餐會，朱立倫說勉勵黨籍議員、里長與鄉親繼續團結努力，以大局為主共同為台灣打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨前台市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

前行政院發言人陳宗彥遭爆11年前接受性招待而火速辭官，其中的關鍵人物八大業者王孝偉「豆哥」，被綠營人士爆出曾替前台南市議員謝龍介站台過。謝龍介22日也透過臉書澄清豆哥站台的原因，批民進黨「拗過頭了」，老百姓不會相信，只是徒增反感。

謝龍介今天表示，陳宗彥的性醜聞，引爆司法縱放的疑雲，再加上綠營內鬥的不堪，「我知道很多民進黨公職民代，側翼粉專名嘴，這些日子都拗得非常辛苦。但是，再怎麼辛苦，也不能瞎掰。」

他指出，從昨天開始，就有一波造謠衝著他來，說疑似性招待陳宗彥的「豆哥」王孝瑋，其實是跟他比較熟識，還有綠營名嘴，側翼粉專用截圖照片繪聲繪影，說豆哥2019年曾幫他「站台」。

謝龍介解釋，簡而言之，王孝瑋之所以會出現在他的造勢場合，是因為王孝偉身屬陸戰隊雲嘉南協會，而他是台南市陸戰隊退伍軍人協會理事長，基於袍澤情誼，革命情感，每次他選舉，總是有很多學長學弟相挺，就是因為這層關係，所以即便他不認識王孝瑋，但王孝偉會現身，也不意外。

謝龍介提到，當天，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及時任高雄市長韓國瑜都來了，「禿子、燕子、漢子」合體，約莫一兩萬人到場，王孝瑋只是其中之一，既沒有上台，更別說助講。

他強調，或許過去曾經因為協會的關係被互相介紹過，但從未往來，有一說一，他不會像是某些綠營台南市公職民代，如今人人自危，就個個睜眼說瞎話，拚命切割王孝瑋，甚至連「跟陳宗彥不熟」，都說得出口。

謝龍介最後呼籲，請綠營朋友坦然面對，確實檢討，誠心道歉，莫再牽拖。他表示，畢竟買春、疑似接受性招待、疑似貪污圖利的，是貴黨的前台南市府政務官，「拗過頭了，老百姓不會相信，只是徒增反感。」

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