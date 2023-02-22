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基隆人嘆「上不了車回家好難」　謝國樑傍晚親赴南港搭客運9026

▲基隆人嘆「上不了車、回家好難」 謝國樑今親赴南港搭客運9026。（圖／翻攝自《基隆人》臉書社團）

▲基隆人感嘆「回家好難」，基隆市長謝國樑今親赴南港搭客運9026。（圖／翻攝自《基隆人》臉書社團）

記者郭世賢／基隆報導

國道客運9026路線行駛基隆和台北市南港之間，1月20日由福和客運與皇家客運接手經營後，通勤的基隆人紛紛抱怨，在南港展覽館站上不了車，感嘆「想早點回家，卻上不了車」。基隆市交通處長王圳宏表示，推估公路總局最晚24日核定延駛方案，可望增加載客數。市長謝國樑今（22日）下班時也將親自前往南港展覽館站搭乘9026，實地了解車班狀況。

交通處長王圳宏指出，福和客運及皇家客運於2023年1月20日接手營運，基隆市府陸續接獲民眾陳情反映，國道客運9026路線上下午尖峰時刻，有上不了車之情形，並將民眾反映之現況問題，立即請臺北市區監理所及客運業者即刻改善。

王圳宏表示，國道客運9026路線1月20日由福和客運及皇家客運營運後，分成尖峰及離峰兩種路線，尖峰時段40班次，維持國道路線駛往南港轉運站，其餘離峰時段，從中山高汐止交流道接汐止大同路，新設4站點，終點站是南港展覽館，不再行駛到南港轉運站。

近日通勤族下班、學生下課尖峰時段要坐車，常見基隆人在南港展覽館站大排長龍等國道客運9026公車，但因從轉運站發車後，座位幾乎都快被坐滿，感嘆「回家真的好難」。基隆市府協調業者，下午尖峰時刻（南港轉運站端發車時間）由原先17時至20時，延後1小時至21時，公路總局核准施行，但仍有通勤族抱怨很難坐到9026回家。

王圳宏指出，市府於15日上午邀集臺北市區監理所及業者研議該路線之營運改善措施；福和客運20日提出所有班次，延駛南港轉運站方案，監理單位收件後，隨即行文基隆、台北及新北市政府，詢問交通主管機關意見。

王圳宏表示，市府當然同意業者延駛路線，增加載客量，同時也請臺北、新北交通局支持，雙北原則會回文同意；接著監理所就會報公路總局正式核定變更路線，推估最晚24日核定，市府會請公路總局加速辦理，核定當天就可延駛到南港轉運站。

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