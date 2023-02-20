　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

記者郭世賢／基隆報

2023基隆童話藝術節將於4月1日至4月4日，於國門廣場及海洋廣場熱鬧登場，作為基隆年度盛會，全國首度將聯合國SDGs永續發展目標，結合今年藝術節「登入雨星（基隆），尋找雨精靈」主題意象，設計雨星造型氣球，今（20日）上午閃亮開跑，小愛爸爸謝國樑市長帶領仙洞國小學童們共同宣布，正式為一連串豐富精采活動揭開序幕。

▲基隆「雨精靈創作大賽」開跑 童話藝術節首度融入SDGs。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑帶領仙洞國小學童們共同宣布「基隆童話藝術節」開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，基隆和雨水是分不開的，除找出生活特色，活動規劃除較以往還要精彩豐富之外，更是全國首度將聯合國SDGs永續發展目標，融入童話藝術節當中，藉由教育與遊戲體驗的結合，讓大小朋友在參與的過程，接觸到環境保育的議題，將教育扎根深化於生活，啟發大家的永續意識，致力將基隆打造成永續韌性的有愛城市。

教育處長劉美蘭表示，在基隆童話藝術節開始之前，市府教育處特別舉辦「雨精靈創作大賽」，徵件時間為今年2月20日至3月10日止，採線上及實體收件，邀請全國就讀國小（含）以下的小朋友們盡情綻放想像力，以「雨」做為發想，一起畫出心中雨精靈的模樣

▲基隆「雨精靈創作大賽」開跑 童話藝術節首度融入SDGs。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2023基隆童話藝術節將於4月1日至4月4日於國門廣場及海洋廣場熱鬧登場。

劉美蘭說，得獎前3名分別可獲3000元、2000元、1000元獎金及獎狀，作品更將被製作成周邊印章，搭配連假限定的「尋找雨精靈」集章活動，將於4天活動場域內展出，為整體活動增添更多童趣想像的精神！

教育處表示，「雨精靈創作大賽」詳細比賽資訊可至「2023基隆童話藝術節｜尋找雨精靈」官網查詢，更多童話藝術節活動資訊，請密切關注「基隆市政府教育處」臉書粉專，後續還有更多的驚喜，保證大小朋友盡興而歸！

▲基隆「雨精靈創作大賽」開跑 童話藝術節首度融入SDGs。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

►新北男深夜見警車突剎停　金山警瞄駕駛座驚見「一坨」毒品

►特斯拉騎上分隔島「車頭全毀」　駕駛落跑原因曝：又是酒駕

►出動1趟收20萬！海巡3官兵護航漁獲走私　中尉、私梟老大收押

ET快訊
全聯1夯品588元「降到199元」！　人妻一口氣搬9箱
企業最愛大學生排行！　台大掉出前三名
亞運毀了！國手阿基里斯腱全斷　被要求回國訓釀禍
快訊／星宇太狂了！漲52%衝破50元　奪航空股王
貳樓「看姓名」全桌5折！　只限一天
快訊／T1大亂鬥　8人懲處結果出爐
女星遭逼「不脫就換人」！　絕望長文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

貨車司機扶養身障父母+病弟　生活陷入困頓東港警出手相助

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

貨車司機扶養身障父母+病弟　生活陷入困頓東港警出手相助

也要顧打火弟兄健康　義消分隊長爭取購置消防衣專用洗衣機

室內口罩令2／20解禁　新北交通局：搭大眾運輸仍須戴口罩

新北首家山地原民日照中心　侯友宜盼信賢部落守護烏來長輩

楊千嬅帶兒子報考名校！　外籍面試官「當場用手機Google她」1句話被錄取

美光回應裁員　「台灣仍是最主要DRAM基地」

快訊／公股高層第2波地震！　台銀總座許志文請辭

小三通復航首例人道救援！台商心臟病入境就醫　21日搭軍機返台

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

「創作才女」白藝潾6月來台開唱！　全場統一票價「售票日出爐」

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

憲兵中士自主訓練突倒地　未送三總因評估內湖塞車才轉送台大

台積電下跌1元收517　台股上漲71點站上15500

地方熱門新聞

2023台灣燈會閉幕

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家打造移動花聚落

室內口罩令2/20解禁　新北搭大眾運輸仍須戴口罩

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

盧崑福捐贈台南省躬國小棒球隊

貨車司機收入扶養身障父母+患病弟　生活陷入困頓

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

防疫國家隊「康那香企業」辦災害演練

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

嘉義市3/1減壓供水　公部門成立抗旱專區

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

首宗國民法官審理律師名單曝

快儲水！「高雄3區」停水23小時

台中最長溜滑梯改礫石鋪面　民代砲轟

更多熱門

相關新聞

基隆惡狼扯口罩強吻　少女掙扎1分鐘崩潰

基隆惡狼扯口罩強吻　少女掙扎1分鐘崩潰

基隆市暖暖區惡狼出沒！一名女高中生16日放學返家時，遭到無業的李男尾隨；李見有機可趁，以體型優勢強壓少女，並扯下口罩「拜託給我親一下」。少女被嚇得放聲尖叫，掙扎約1分鐘後，李男才因社區警衛發現而罷手。隨後李男遭警方逮捕，複訊後聲押獲准。

基隆Podcast第3集　宣導乾淨家園政策

基隆Podcast第3集　宣導乾淨家園政策

基隆頂樓空中花園逛市集　有機會獲Switch大獎

基隆頂樓空中花園逛市集　有機會獲Switch大獎

新住民團體拜會基隆市府　謝國樑：推廣多元文化魅力

新住民團體拜會基隆市府　謝國樑：推廣多元文化魅力

搭乘基隆市公車　謝國樑：應佩戴口罩

搭乘基隆市公車　謝國樑：應佩戴口罩

關鍵字：

基隆童話藝術節謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面