基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

記者郭世賢／基隆報

2023基隆童話藝術節將於4月1日至4月4日，於國門廣場及海洋廣場熱鬧登場，作為基隆年度盛會，全國首度將聯合國SDGs永續發展目標，結合今年藝術節「登入雨星（基隆），尋找雨精靈」主題意象，設計雨星造型氣球，今（20日）上午閃亮開跑，小愛爸爸謝國樑市長帶領仙洞國小學童們共同宣布，正式為一連串豐富精采活動揭開序幕。

▲謝國樑帶領仙洞國小學童們共同宣布「基隆童話藝術節」開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，基隆和雨水是分不開的，除找出生活特色，活動規劃除較以往還要精彩豐富之外，更是全國首度將聯合國SDGs永續發展目標，融入童話藝術節當中，藉由教育與遊戲體驗的結合，讓大小朋友在參與的過程，接觸到環境保育的議題，將教育扎根深化於生活，啟發大家的永續意識，致力將基隆打造成永續韌性的有愛城市。

教育處長劉美蘭表示，在基隆童話藝術節開始之前，市府教育處特別舉辦「雨精靈創作大賽」，徵件時間為今年2月20日至3月10日止，採線上及實體收件，邀請全國就讀國小（含）以下的小朋友們盡情綻放想像力，以「雨」做為發想，一起畫出心中雨精靈的模樣。

▲2023基隆童話藝術節將於4月1日至4月4日於國門廣場及海洋廣場熱鬧登場。

劉美蘭說，得獎前3名分別可獲3000元、2000元、1000元獎金及獎狀，作品更將被製作成周邊印章，搭配連假限定的「尋找雨精靈」集章活動，將於4天活動場域內展出，為整體活動增添更多童趣想像的精神！

教育處表示，「雨精靈創作大賽」詳細比賽資訊可至「2023基隆童話藝術節｜尋找雨精靈」官網查詢，更多童話藝術節活動資訊，請密切關注「基隆市政府教育處」臉書粉專，後續還有更多的驚喜，保證大小朋友盡興而歸！