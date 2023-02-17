特斯拉騎上分隔島「車頭全毀」　駕駛落跑原因曝：又是酒駕

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區基金一路今（17日）凌晨1時許發生一起車禍事故，一輛黑色特斯拉自撞騎上分隔島車頭全毀，零件散落一地，警方獲報趕抵現場，發現車內竟然沒人「駕駛棄車落跑」，後續通知肇事男子到案，他坦承喝2瓶啤酒後駕車返家，經警方實施進行酒測，酒測值0.32毫克，偵訊後依公共危險罪將他移送基隆地檢偵辦。

▲特斯拉自撞騎上分隔，現場發出巨大聲響。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第四分局大武崙派出所17日凌晨1時40分獲報，稱基金一路與北二高路口，一輛特斯拉直接撞上分隔島車頭全毀，整輛車卡在分隔島上，無法動彈，現場車體零件散落一地。

警方火速趕抵現場，到場時發現車內空無一人，由於事故現場位於交流道口，警方立刻於現場實施交通疏導，警示過往人車，由交通隊到場測繪後，請來拖吊車將肇事車輛吊離現場，並聯繫環保局協助清除地面油漬、雜物等，於凌晨2時許恢復通行。

據了解，駕駛特斯拉為羅姓男子（44歲），經警方通知到案後，羅男坦承飲用2瓶鋁罐裝啤酒後駕車返家，才會不慎撞上分隔島，後續警方對他實施酒精濃度測試，酒測值達0.32毫克，全案依《公共危險罪》將羅男移送基隆地檢偵辦。

▲警方獲報趕抵現場，發現車內竟然沒人。

▲警方請來拖吊車將肇事車輛吊離現場。