基隆友善二部曲！增設「綠色斑馬線」　謝國樑：提升行人優先權

記者郭世賢／基隆報

基隆市長謝國樑今（20日）主持「行人友善」政策二部曲記者會，說明市府規劃增設「綠色斑馬線」的綠底行人穿越線，市府將在每一行政區先選擇一到兩所國小路口做為示範點，將在今年3月底前完成，提升行人行走優先權。

▲基隆友善二部曲，增設「綠色斑馬線」。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑在記者會指出，斑馬線是行人優先行走空間，目前僅基隆火車站南站周邊，劃設綠色斑馬線，現在市府積極在路口執行「行人友善」政策，目的是要讓基隆成為行人友善城市，現在要在校園路口規劃設置綠色斑馬線，清楚示意行人行走是有優先權的。

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謝國樑表示，市府將在每一行政區先選擇一到兩所國小做為示範點，預計3月底完成劃設，未來擴充到校園周邊路口，及主要道路口進行劃設綠色斑馬線，提升行人行走優先權；市府近來執行「行人友善」政策執法，車輛行經路口禮讓行人情形，已大幅改善。

交通處長王圳宏表示，「綠色斑馬線」目前不只在國外，在國內台北、新北等縣市行之有年，配合交通部政策推動，市府交通處經市長指示進行盤點，將先對國小與幼兒園進行試辦，這禮拜會勘後，將與教育處推動國小校園部分，至於，全市熱區路口，將向中央爭取預算進行施作。

王圳宏說，今年度「綠色斑馬線」綠底行人穿越線，預定劃設路口，仁愛區信義國小的仁二路和愛六路口、南榮國小的南榮路與南榮路319巷；信義區在深美國小的深美街與教忠街口、教孝街與深美街200巷的路口；中正區是正濱國小的祥豐街216號前、八斗國小的調和街與濱海公路的公路總局用地的路口。

另外，中山區是中和國小的中和路靠近中和國小側、德和國小的文化路與文明路路口；安樂區是在建德國小安和一街與建德國小前，武崙國小、武崙國中的武崙街與基金公路的公路總局用地的路口；暖暖區是碇內國小的源遠路與碇內街、暖暖國小的暖暖街與東勢街；七堵區則在七堵國小的明德一路與崇智街、明德一路與崇信街路口。