基隆邀新北參訪創業據點　產發處長：擘劃青年共享跨域合作

▲基隆邀新北參訪創業據點，擘劃青年共享跨域合作。基隆市產發處長林鼎超（右2）、新北市政府青年局長錢念群（左2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府產業發展處處長林鼎超今（20）日邀請新北市政府青年局局長錢念群率領處內同仁參訪，位於台北市的JustCo及t.Hub兩處共享共創空間，為市府紅磚屋空間多元使用預為規劃準備。林鼎超表示，北北基桃是共同生活圈，未來在青年創業議題上，將朝向資源共享跨域合作一起努力。

基隆市府產發處長林鼎超表示，基隆、新北、台北及桃園是共同生活圈，未來在青年創業議題上，將朝向資源共享、跨域合作，另外市府日前已規劃紅磚屋作為青年聚點使用，親自到紅磚屋勘查後，隨即安排今天的參訪行程。

▲北北基桃是共同生活圈，未來在青年創業議題上，將朝向資源共享跨域合作。

林鼎超說，JustCo宏泰中心與t.Hub皆提供開放式的共享空間、獨立辦公室、會議室、活動場地及其他公共服務空間等，滿足青年朋友的創業需求，希望藉由今天的參訪行程，實地了解共享共創空間的場域機能與服務，讓紅磚屋空間的使用能發揮最大效益，塑造青年創業氣候、引進更多資源幫助青年創業、讓青年能在基隆快樂工作，同時帶動地方產業生命力。

參訪過程中，基隆市府產業發展處處長林鼎超、新北市政府青年局局長錢念群及臺北市政府產業發展局就創業聚落資源、人脈、政府資源輔導不斷交換意見並共同表示，未來市府在青年創業議題上朝向跨域共同合作，同時也鼓勵首都圈內的創業青年，增強青創彼此之間的連結性。