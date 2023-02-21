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快訊／基隆青年送電動機車來了　採購1萬台最快下半年可交車

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（21）日上午主持市政會議後記者會，說明青年電動機車政策進度，謝國樑表示，市府預計編列補助預算，納入2023年追加預算項目，採購1萬台以上電動機車，加上能源局、環保署汰舊換新補助，符合資格的市民可以拿到4萬元的電機車，最快今年底就可以實施交車。

▲基隆市長謝國樑,2023。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑兌現政見，青年免費送電動機車，最快今年底就可以實施交車。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑在記者會中指出，今天市政會議中討論到關於2023年追加預算項目，也包含各界關心的青年電動機車，希望儘快上路予以推動，市府預計編列超過1萬台以上電動機車的補助預算，納入2023年追加預算。

謝國樑說明補助方式，每台電動機車按他原先所提的，地方政府對每台新購電動機車補助3萬元，目前中央補助政策分為，個人新購電動機車，經濟部能源局補助7000元，環保署則是汰舊換新，對舊車分為補助2000元或4000元。他所提出，以汰舊換新為優先的補助對象，這和中央政策是一致的。

謝國樑接著表示，未來讓符合資格且有意願新購電動機車的青年朋友，向政府申請電動機車相關補助，同時間也會評選與市府專案合作的電動機車廠牌，這項採購案將由採購中心、政風處執行，結合廉政平臺進行評選作業。他說，基於財政原則，無論採購機車數量為何，市府經財政主計相關單位研討，仍能償還市府債務，不造成負擔。

謝國樑指出，青年電動機車計畫，會由環保局負責預算執行部分，社會處關注公益參與面向，教育處則教導下一代參與公益及永續的重要性，希望2023年追加預算能在議會審議下順利通過，預計在今年第四季開始，符合資格的青年朋友就能申請且陸續交車。

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