來自日本遊客的暖心回饋　感謝南消史料館雙語志工熱心導覽

▲來自日本的加藤先生，由於接受到志工熱情解說服務，回到日本後特地寫信感謝當時協助參觀的志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防史料館位於中西區民生綠園，附近有許多古蹟建築及歷史文物，自2019年開館後成為國內唯一消防史料館，外觀為十分有消防意象的「火見樓」，吸引許多國內外觀光遊客，至今累計13萬人次遊客，館內導覽解說皆由一群熱心親切導覽解說志工協助，來自日本的加藤先生，由於接受到志工熱情解說服務，回到日本後特地寫信感謝當時協助參觀的志工。

加藤先生來信裡寫到，今年1月他第一次到台灣自助旅行，人生地不熟且語言不通，到消防史料館參觀，由於在館內服務的志工親切的導覽，認識了消防歷史，留下了台灣之旅的美好印象，回到日本後特地寫下中、日、英文對照的感謝信，回饋當時協助他的志工，更寫下想重遊臺南心願，堪稱一次非常成功的國民外交。

黃偉哲市長表示，台南以文化古蹟觀光聞名，來自外國觀光旅客，至各個觀光景點參觀，除藉由現場雙語導覽解說標示與摺頁認識台南文化，更有賴現場雙語導覽人員協助。英語是我國與世界溝通的主要工具，為加速與國際接軌，推廣城市觀光，讓更多外籍遊客認識台南，「提升全民英語力」、「營造國際生活環境」列為推動英語成為第二官方語重點工作方向，因此積極招募並培訓雙語志工，充實導覽人力，作為「志工大台南」的軟實力。

消防局長李明峯指出，消防史料館與防災教育館，參訪民眾不乏外國遊客與交換學生，為充實具有英語專長志工人力資源，2023年上半年消防局辦理防災教育館與消防史料館雙語導覽志工訓練，現對外招募英語專長並熱愛導覽講解的志工，期盼讓更多外籍人士體驗寓教於樂防火防災知識。期許對英語有專才、興趣的民眾，加入雙語志工行列，增加與外籍人士交流的機會，請於周一至周五上班時間聯繫(06)2975119-2202、2272李小姐。