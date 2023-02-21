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龍角散被封「新冠神藥」中國人爆買掃光　日本大缺貨廠商道歉了

日本龍角散「薄荷草本潤喉糖」」因中國人爆買大缺貨。（翻攝自日本龍角散官網）

▲日本龍角散「薄荷草本潤喉糖」」因中國人爆買大缺貨。（翻攝自日本龍角散官網）

圖文／鏡週刊

「龍角散」的潤喉糖是不少人到日本玩必買的伴手禮，近期因為中國有傳言龍角散對治療新冠肺炎有功效，導致中國遊客在日本瘋狂掃貨害龍角散缺貨，廠商更發出聲明道歉，強調將致力恢復供貨。

根據日本媒體報導，「龍角散」的潤喉糖近期供不應求，原因是中國人大量爆買，市面上甚至出現假貨。近期中國網站上謠傳一款龍角散「薄荷草本潤喉糖」是治療新冠的「神藥」，才引起許多代購及中國遊客掃貨的情形。

對此，日本製藥大廠龍角散10日在官網表示，由於新冠肺炎治癒後喉嚨症狀仍持續，加上中國放棄清零策略，導致龍角散潤喉糖和藥片的需求量在日本快速增加，出現爆買囤貨的現象，已超過可生產的產品數量，以至於全國持續性缺貨。

龍角散公司表示，對於給客戶和業務合作夥伴造成的任何不便深表歉意，將繼續盡最大努力恢復正常發貨。

【點擊看完整全文】

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