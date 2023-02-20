快訊／台南安平四草大橋男子落水　海空搜尋2.5hrs已成浮屍

▲台南安平四草大橋20日中午時分傳出有人落水待救，台南市消防局出動安平消防分隊及七大隊人車前往搜救，尋獲溺者惟已明顯死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平四草大橋20日中午傳有人落水待救，消防局出動安平消防分隊及七大隊4車7人1艇前往搜救，消防人員下艇及出動空拍機搜尋，海巡署也出動3艘船艇及空勤直升機協助搜救，直到下午2時32分許發現該名溺者，惟已明顯死亡，經運送上岸，查出死者為62歲黃姓男子，全案由市警四分局報請檢察官相驗查處中。

台南市消防局119報案台於20日中午11時54分許據報，台南市安平區四草大橋處有人落水，消防局馬上派出安平消防分隊及七大隊4車7人1艇前往搜救，並出動空拍機協助搜尋溺者，海巡署也出動3艘船艇及空勤直升機到場協尋，直到下午2時32分許，於出海口南岸往內海離四草大橋約400公尺處發現溺者，惟已明顯死亡，經打撈上艇運上岸。

初步調查死者為62歲黃姓男子，市警四分局警方在四草大橋橋上發現一輛機車，員警調閱監視器查知20日清晨5時22分許，該民眾由橋上落水。經通知家屬在場確認身分無誤，目前相關案情及死因正由四分局警方報請檢察官相驗查處中。

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