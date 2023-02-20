陳宗彥性招待案掀綠營內鬥？　藍黨團要法務部查處檢調有無吃案

記者鄭佩玟／台北報導

行政院前發言人陳宗彥被爆任職台南市政府期間，接受酒店業者性招待，已火速請辭，成為任期最短政院發言人。行政院長陳建仁今（20）日表示，尊重司法，希望早日釐清真相。國民黨立法院黨團也召開記者會，要求法務部盡速查處檢調有無吃案，並向立法院提出專案報告。

國民黨立委費鴻泰直言，陳宗彥事件發生到現在好幾天，因攸關執政黨、副總統賴清德，賴更可能是下一任總統參選人，這不是私事，是公事、國事，並質疑是否因賴清德最近開鍘邱莉莉、林智堅、黃承國，才被民進黨派系展開反撲鬥爭？

費鴻泰進一步提出，報導指出陳宗彥當時與業者往來，牽涉圖利，檢察官要分案調查最後無疾而終，也有傳聞是被壓下來了，當時的台南地檢署檢察長，有無進出台南市政府？如果有，去見誰、談了什麼、在市府以外有無跟高層官員見面談過相關事情？司法界更應該澄清。

國民黨團書記長謝衣鳳說，陳宗彥事件是不是民進黨內部派系惡鬥，全國民眾看得非常清楚，民進黨立委竟還栽贓一連串爆料是檢調向國民黨表功。為什麼民進黨派系惡鬥要利用司法案件、利用國會成為不清不白的地方。

國民黨團總召曾銘宗則說，陳宗彥喝花酒涉及到法律責任。當時台南地檢署為何簽結？理由是否充分？連傳訊都沒有，有無特別考量、有力人士是否介入？檢調應該出來說清楚講明白。

▲立法院國民黨團「民進黨派系大亂鬥！～陳宗彥事件、立法院影片外流！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）