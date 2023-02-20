連偷一中商圈！高雄女慣竊盜刷2萬　悠哉做美甲被逮

記者許權毅／台中報導

高雄一名47歲黃姓女慣竊9日到台中一中商圈遊玩，卻一時手癢下手行竊，連偷服飾店、飲料店店員的錢包，且馬上到附近體育用品行盜刷2萬多元。警方獲報後立刻調閱監視器，發現黃女疑似佯裝客人，趁店家忙碌時走進櫃台，涉有重嫌，11日趁黃女在一中商圈做美甲時逮人，全案依照竊盜、偽造文書函送。

▲台中一中商圈傳出遭慣竊盯上，一名看似普通的47歲黃女連偷2間店的錢包，並盜刷2萬元。（圖／記者許權毅翻攝）



台中第二分局表示，9日14時許接獲一中商圈多間店家報案，均稱錢包遭一名女子竊走盜刷，其中一間店家員工一看信用卡消費通知，發現在一間體育用品店消費高達2萬元，趕緊尋求警方幫忙。員警調閱監視器後鎖定一名短髮白衣女的黃姓女子，發現黃女多次佯裝乘客人，一手拿著飲料，一邊觀察店家人員，趁員工沒注意時走進櫃台下手行竊，再神態自若地慢慢離開。警方沿線追查，鎖定女子駕駛的車輛，以一中商圈為中心追緝黃女。

▲▼黃女多次佯裝客人，趁店員不注意下手偷走錢包。（圖／記者許權毅翻攝）



警方11日15時許在一中商圈附近的美甲店找到黃女，正在悠哉地做美甲，手上還拿著要價近3萬元的名牌長夾。黃女供稱，跟家人北上旅遊，臨時起意下手行竊，原本做完美甲就要返回高雄，以為不會被抓到，孰料員警破案神速。

▲▼黃女隔2日後被逮，還在一中商圈悠哉做美甲，手拿名牌長夾。（圖／記者許權毅翻攝）



第二分局表示，全案訊後依照竊盜、偽造文書等罪函送台中地檢署偵辦。警方呼籲，民眾要養成習慣將手機、錢包及重要物品務必要記得隨身攜帶，避免將貴重物品置於公共空間或置物箱、腳踏墊等易遭竊之地，離開時應檢視是否有遺漏貴重物後再離開，以避免珍貴的財物遺失或遭不法之徒覬覦。