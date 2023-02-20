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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭台銘回黨大家應歡迎」！　王金平：現在最強的以後未必最強

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024暗潮洶湧，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲未表態，引起黨內不耐，而鴻海創辦人郭台銘則是動作頻頻，喊出希望代表國民黨選總統；據今（20）日最新民調出爐，在所有三腳督組合的情況下，民進黨若由副總統賴清德出馬，皆能夠勝出，侯友宜在賴侯柯的三腳督民調中，較前次則大幅下滑7%，郭則是下降13%。前立法院長王金平受訪表示，現在最強人選、未來未必一定是最強，並認為郭台銘要回黨大家應歡迎。

針對黨內對郭台銘有意回黨出現反彈聲浪，王金平說，國民黨現在的情況要團結都來不及了，怎麼還有聲音？那未來要如何團結呢？更呼籲國民黨同志們，對於任何人都應該要尊重、相互融合，推舉出來的候選人，大家同心合力共同尋求勝選才是最重要的事，大家應該更清楚。

王金平進一步表示，郭台銘能不能回到黨，這是黨主席朱立倫要處理的問題，且回來以後也要有公正的遴選，大家應該不要預設立場，何必現在就有這麼多的聲音？王金平更意有所指地說，現在最強人選、未來未必一定是最強，人事時事都一直在變化，誰是最強的人選，應該讓黨好好的圓融處理。

「請大家一定要向前看、將眼光往遠看！」王金平強調，郭台銘目前還沒有成為黨員，大家應該歡迎他回來，畢竟國民黨一直強調，要推舉最強而有力的人選，「郭台銘都還沒回來，怎麼去說誰才是真正最強、最有實力的人選？」

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