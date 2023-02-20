國民黨踢爆蔡培慧5大爭議　「敢不敢承諾選輸不去中央當官？」

▲國民黨今舉行「拒投黨意立委、蔡培慧不顧人民五大爭議大公開」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（20）日上午召開「拒投黨意立委、蔡培慧不顧人民五大爭議大公開」記者會，列舉民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧五大爭議，包括力挺萊豬、砍七天假、阻擋BNT疫苗等，呼籲選民拒投不顧人民的蔡培慧！國民黨發言人蕭敬嚴並質疑，國民黨提名候選人林明溱已承諾不再選，蔡培慧敢不敢承諾選輸不去中央當官？

副發言人陳暉指出，2012年蔡培慧擔任台灣農業陣線發言人時，對開放含萊克多巴胺的美牛進口多所批評；2016年擔任立委時，還說零檢出絕對不是困難的問題，堅決反對含有萊克多巴胺的美豬或美牛進口。但2021年民進黨政府開放萊豬進口，至今卻看不到蔡培慧有任何表示，甚至還否定反萊豬等4項公投，證明從政、當官之後心中只有黨意。

此外，陳暉強調，蔡培慧號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修法砍7天假的時候默不作聲，甚至站在主席台幫忙佔台，顯示出蔡培慧的雙標與沒原則，自己的信念在黨的面前都可以直接摒棄，如何期待未來能為人民爭取福利？

國民黨發言人蕭敬嚴指出，過去蔡培慧在競選南投縣長時，南投街頭曾出現未具名的「黑道治縣你甘願嗎」布條，後來追查發現是蔡培慧陣營所為，顯見蔡陣營用潑髒水抹黑的選戰方式不是第一次；此外，蔡培慧過去曾任行政院中部聯合服務中心的執行長，在離任後為了要競選南投縣長，又以前執行長的身份出席農委會所辦理的活動，恐違反行政中立爭議。

蕭敬嚴表示，當年南投縣長林明溱表達欲向上海復興購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，蔡培慧在臉書批評林明溱，說縣長洽談的是中國代工的復必泰疫苗。事實上，BNT疫苗只在德國與美國生產，「復必泰」僅是輝瑞BNT疫苗的中文名字。蔡培慧基於意識形態，把南投鄉親的健康棄於不顧，這樣的候選人適合擔任立委嗎？

蕭敬嚴強調，民進黨在賴清德就任黨主席後，指示副秘書長黃建嘉率領12人小組進駐南投，以噴口水的負面選戰做為起手式。近期民進黨動用國家資源、網軍側翼壓境，以潑髒水選戰方式來面對南投立委補選，只會更增南投縣民對於民進黨執政的負面觀感。面對民進黨的惡質，國民黨將以跨縣市輔選及團隊作戰方式來穩紮穩打，爭取民眾對於林明溱前縣長的認同。