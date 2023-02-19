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228連假阿里山櫻花盛開　國家森林遊樂區疏運措施出爐

▲▼ 阿里山櫻花盛開 。（圖／嘉義林管處提供）

▲香林服務區阿龜櫻目前盛開(花期至3月中) 。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山國家森林遊樂區內目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花約2-3成，霧社櫻也將陸續開花，而染井吉野櫻則預計3月上旬至3月中盛開，迎接阿里山花季的到來。

▲▼ 阿里山櫻花盛開 。（圖／嘉義林管處提供）

▲唐實櫻目前開花約2-3成（圖／嘉義林管處提供）

228連假自2月25日開始有4天假期，林務局嘉義林區管理處表示，連假期間阿里山國家森林遊樂區可能出現車多情形，因遊樂區內停車位數量有限，除建議遊客多搭乘大眾運輸工具外，嘉義林管處亦於臺18線88.5-95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，於8-18時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

▲▼ 阿里山櫻花盛開 。（圖／嘉義林管處提供）

▲木蘭園的紫玉蘭已陸續開花 。（圖／嘉義林管處提供）

此外遊樂區人潮狀況，將隨時透過LBS簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統通知遊客。嘉義林管處呼籲開車出遊民眾可提早出發避開車多時段，並做好行前規劃，掌握路況資訊。

▲▼ 阿里山櫻花盛開 。（圖／嘉義林管處提供）

▲透過體驗阿里山自然美景放鬆身心 。（圖／嘉義林管處提供）

除此之外大島櫻、重瓣櫻花類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻及其他非櫻花花種如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、臺灣一葉蘭、紫藤等將接力開花至4月底，無論民眾何時來到阿里山，均可欣賞到萬紫千紅的美景，同時身處森林中，亦可透過體驗自然放鬆身心，促進健康。

另外，遊客可免費下載「森遊阿里山APP」隨時掌握即時花況、賞花情報、日出時刻、天氣狀況等資訊，另相關公告訊息請密切留意「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團、「alishanforest」instagram。

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